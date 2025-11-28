Soundtrack Hrvatske u jednoj večeri: Lisinski okupio poslovnu i društvenu elitu kao nikada prije

Biti bolji i drugačiji, povezati ljude koliko god bili različiti i pri tom uživati. Gala božićni koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom" u Lisinskom podsjetio je koliko vrijedi trenutak u kojem se ljudi, generacije i različiti profili nađu pod istim krovom, uz istu glazbu i s istom namjerom – vratiti osjećaj da smo dio iste priče.

Uzvanici, predsjednici uprava i menadžment najvećih kompanija, predstavnici financijskog i tehnološkog sektora, akademske zajednice, kulture, medija i institucija slušali su bezvremenske hitove u potpuno novima verzijama.

Croatia osiguranje, kompanija koja desetljećima osigurava i povezuje Hrvatsku, na pozornici je demonstrirala ono što svakodnevno radi u poslovnom svijetu – podiže letvicu visoko. Umjesto uobičajenih scenografskih rješenja, pozornicom su dominirali atraktivni digitalni ekrani, pokazujući i drugi identitet brenda, onaj digitalnog lidera na osigurateljnom tržištu.

27.11.2025., Zagreb, KD Vatroslav Lisinski - Bozicn gala koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom". Marko Tolja Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Glazbeni program osmislio je Nikša Bratoš, jedan od ključnih ljudi hrvatske pop i rock scene. Produkciju i stage dizajn potpisuje Miroslav Hrg, čovjek iza najvećih domaćih događanja poput Porina, Zagrebačkog festivala, Cesarice, Rock&Off nagrada, koncertnih scenografija u Areni Zagreb te prepoznatljivih studijskih prostora kao što su Pop Rock TV i HR Top 20, a produkciju je vodio Mislav Donaj.

"Već više od 140 godina Croatia je simbol sigurnosti domaćeg čovjeka, oslonac poduzetnika i pouzdan partner zajednici. Croatia povezuje i štiti Hrvatsku kroz desetljeća i taj osjećaj povezanosti i zajedništva željeli smo oživjeti i kroz ovu večer. Povezati Hrvatsku pjesmom i podsjetiti koliko je dobro biti u Hrvatskoj. I kako je dobro biti u Croatiji", rekao je Davor Tomašković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

27.11.2025., Zagreb, KD Vatroslav Lisinski - Bozicn gala koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom". Sandra Bagaric Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Soundtrack Hrvatske u jednoj večeri

Na pozornici su se tijekom večeri izmjenjivale neke od najznačajnijih zvijezda domaće glazbene scene, Zorica Kondža, Goran Karan, Nina Badrić, Sandra Bagarić, Ivana i Marija Husar, Marko Tolja, 4 Tenora: Đani Stipaničev, Marko Pecotić, Filip Hozjak i Vladimir Garić te Adi Šoše i Maya Sar. Pjesme koje su obilježile desetljeća među kojima "To je tvoja zemlja", "Zar je voljeti grijeh", "Pamtim samo sretne dane", "Neka cijeli ovaj svijet" samo su neke od melodija s nikad prije izvedenim aranžmanima u kojima se uživalo gotovo dva sata.

Croatia je otvorila sezonu blagdanskih druženja u stilu koji se ne viđa često.