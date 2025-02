Sopta otišao, DP traži ‘glavu’ šefa Hrvatskih šuma

Cijela Uprava Jadrolinije će otići, potvrdio je danas Vladin glasnogovornik Marko Milić i najavio kako će na Skupštini društva izglasati njihova smjena. Prije no što je ova odluka objavljena, David Sopta, predsjednik Uprave Jadrolinije javnosti se obratio priopćenjem.

Povući će se ako mora

– Uvažavajući sve okolnosti, spreman sam povući se s mjesta predsjednika Uprave Jadrolinije te ću prihvatiti sve zaključke Skupštine Društva – napisao je Sopta. – Koristim priliku da još jednom izrazim duboko žaljenje obiteljima naših kolega pomoraca za koje danas potpisujemo nagodbu o isplati pomoći, čime će obitelji dobiti sve što im zakonski pripada, a od Jadrolinije i dodatnu potporu. Iako osobno ne osjećam krivnju za tragediju koju je uzrokovalo, u skladu s objavljenim izvješćem, više različitih čimbenika, osjećam moralnu odgovornost od prvog dana – izjavio je Sopta.

Njegovu izjavu komentirao nam je Neven Melvan, tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske. – Nevjerojatno! Skupština Društva predstavlja vlasnika kompanije. On izjavljuje da će poštovati odluku Skupštine Društva. Zar postoji neka druga opcija, da je ne poštuje, možda? On nije rekao da podnosi ostavku, što bi normalan čovjek napravio, on je napisao da će, ako Skupština tako odluči, otići. Pa za Boga miloga, ako Skupština tako odluči što on drugo može napraviti, uvesti diktaturu? – rekao je Melvan.

Uoči Plenkovićeve objave da će njegovi ministri u Skupštini Jadrolinije opozvati Soptu i cijelu upravu, ali i nakon nje, HDZ-ovim kuloarima širile su se teorije o tome zašto je Butković odlučio preduhitriti šefa i prije njega objaviti da će osobno na Skupštini Društva predložiti Soptinu smjenu.

Pritom je jasno kako teorije da je Butković time riskirao vlastitu poziciju u Vladi nisu imale previše temelja, budući da je do lokalnih izbora, koji su za nešto više od tri mjeseca, praktički nemoguće smjenjivati ljude s velikim terenskim utjecajem. A Butković to svakako jest, zbog čega su naši sugovornici u HDZ-u bili sigurni da mu ni u kojem slučaju ne prijeti scenarij kakav je doživio bivši ministar gospodarstva Davor Filipović, koji je morao otići sa šefom HEP-a Barbarićem.

Zanimljivo je da je Butković, objavljujući nalaz svog ministarstva vezan za tragičnu pogibiju trojice mornara na “Lastovu”, istodobno objavio i da će se Skupština Jadrolinije sastati 11. veljače, na dan kada bi Sabor trebao imenovati Davida Vlajčića novim ministrom poljoprivrede. Plenković u ovom trenutku nema 76 ruku za Vlajčićevo imenovanje jer je bivši ministar, DP-ov Josip Dabro zaprijetio da na njegovu ruku ne treba računati ako u međuvremenu s pozicije u Hrvatskim šumama ne bude maknut HDZ-ov Nediljko Dujić.

U HDZ-u su se nadali kako će se Dabro predomisliti pod pritiskom vlastite stranke, no po najnovijim izjavama iz DP-a jasno je kako Dabro u svom zahtjevu nije usamljen. Ivan Penava prvo je u nedjelju u Dubrovniku, stojeći uz HDZ-ova potpredsjednika Branka Bačića na Festi sv. Vlaha, poručio kako DP ne mora biti dio većine, ne omogući li se njegovim ministrima kontrola nad poduzećima u resorima kojima upravljaju. Nešto slično ponovio je danasu Vukovaru, odakle je poručio kako će Dabro glasati jednako kao i DP, ali i naglasio kako mu je neprihvatljiva situacija u kojoj bi DP-ovi ministri morali odgovarati za svoje resore, a da pritom ne znaju što rade ljudi “u vertikali”.

“Po meni su to normalni razgovori i uvjeti. Svode se na stvar da jednostavno ne možete držati određeni resor, primjerice ministra Šipića, koji mora odgovarati za vertikalu ispod sebe, a ne znati što se radi i ne imati povjerenja u ljude. Apsolutno nijedne milisekunde nikoga unutar DP-a neću izložiti takvoj situaciji, niti bih sebi to dopustio. Jednostavno nije fer. Ne možete gurnuti čovjeka u poziciju da svojim potpisom odgovara za radnje na koje ne može utjecati. Onda kada se dogodi nešto, treba odgovarati, a objektivno nije imao manevar da ispravi stvari”, kazao je Penava i poručio kako očekuje brz dogovor o tim stvarima.

Da većine s DP-om nema ne bude li maknut Dujić govore i drugi iz Penavine stranke i naglašavaju pritom kako većina nije talac Josipa Dabre, već Nediljka Dujića pa se čini kako u DP-u vlada jednodušan stav da Dujić mora otići ili će Hrvatska morati na izvanredne parlamentarne izbore. Ljudima u ovoj stranci nije previše sjeo ni posjet osječkim tužiteljima glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, što stranački kuloari tumače kao pokušaj dodatnog pritiska na Dabru koji, uvjereni su, kod njihova kolege može izazvati samo dodatni revolt.

Načet autoritet premijera

U Banskim dvorima danas se sastala i vladajuća koalicija, no na sastanku Dujić ni Hrvatske šume nisu nijednom spomenuti, govorilo se tek o Sopti i Jadroliniji, a pred novinare je nakon sastanka poslan ministar turizma Tonči Glavina. Potom je planirana i sjednica Predsjedništva HDZ-a, nakon koje je, pak, najavljena izjava Branka Bačića, dok je Plenković, već treći tjedan zaredom, nakon sjednice stranačkih tijela izbjegao kamere. To što premijer već dulje javno ne brani stranačke politike, nego pred novinare šalje svoje suradnike daje naslutiti kako rješenje za ovu krizu vlasti još nije pronašao.

Naši sugovornici, visokopozicionirani HDZ-ovci, procjenjuju kako bi stranci najbolje bilo održati kakav-takav mir do lokalnih izbora, no sve će, kažu, ovisiti o tome hoće li u utorak, kada na dnevnom redu bude glasanje o novom ministru turizma, u Saboru biti dovoljnih 76 ruku. Zbog toga ovi izvori procjenjuju kako će Plenković do tada morati maknuti Dujića, ma koliku mu nelagodu prouzročila činjenica da će se taj potez tumačiti kao pristanak na ultimatum slabijeg koalicijskog partnera.

>> VIDEO Večernji list ispred sedam kuća u Novoselcu koje je progutala vatra, evo informacija s terena