Šokantno otkriće sudbine kontroverznog ruskog generala: Ekspresno je smijenjen, a sada su obavještajci otkrili gdje je

Kontroverzni ruski general Oleg Makarevič, kojeg je ruski predsjednik Vladimir Putin osobno smijenio nakon teških poraza na ukrajinskom bojištu i kojeg Kijev optužuje za naređivanje miniranja brane Nova Kahovka, navodno ima novu dužnost. Postao je navodno zapovjednik ruske Ekvatorske radne skupine (ETF) u Venezueli, otkriva ukrajinska vojna obavještajna služba, piše Kyiv Post. "Makarevič trenutno zapovijeda skupinom od preko 120 ruskih vojnih stručnjaka koji obučavaju venezuelsku vojsku u svim ključnim segmentima – od FPV dronova i specijalnih snaga do topništva i rukovanja vojnim psima", izjavio je za američki portal The War Zone načelnik HUR-a, general-pukovnik Kirilo Budanov.

Prema dokumentima koje je Budanov podijelio s novinarima, oko 90 ruskih časnika i vojnika stalno je stacionirano u Caracasu, dok su manje skupine raspoređene u Maracaibu, La Guairi i na karipskom otoku Aves. Rusko vojno osoblje u Venezueli djeluje kao 'vojni savjetnici i instruktori'. "Ovo nije odgovor na američko gomilanje snaga u Karibima. Ruska prisutnost u Venezueli traje godinama i ostaje nepromijenjena bez obzira na poteze Washingtona“, naglasio je Budanov. "Službeno će Moskva pregovarati sa SAD-om, ali trupe će ostati iza kulisa. To je samo igra", kazao je Budanov. HUR potvrđuje da je u Venezuelu nedavno stigla i elitna ruska jedinica za obuku upravljanja FPV dronovima s 'pogledom iz prvog lica' – tehnologijom koja se intenzivno koristi na ukrajinskom ratištu.

Budanov je izrazio sumnju u ruske tvrdnje da je Caracas dobio najmodernije sustave protuzračne obrane Pantsir-S1. "Buk-M2E vidimo na terenu, ali za Pantsir nemamo potvrdu", rekao je.

General Makarevič smijenjen je u listopadu 2023. s mjesta zapovjednika nakon uspješne ukrajinske protuofenzive u Hersonu. Ukrajinska strana optužuje ga da je osobno naredio uništenje brane Nova Kahovka, što je izazvalo katastrofalne poplave, stotine mrtvih i ogromnu ekološku štetu. Moskva i dalje tvrdi da je branu pogodala ukrajinska artiljerija. Na pitanje ima li Ukrajina obavještajne izvore u Venezueli, Budanov je kratko odgovorio: "Prikupljamo sve informacije o njima". Rusko Ministarstvo obrane i veleposlanstvo u Caracasu nisu odgovorili na zahtjev za komentar.