Šokantna fotografija iz Sirije: Petogodišnjakinja spašava svoju mlađu sestru na ruševnoj zgradi

Društvenim mrežama širi se šokantna fotografija petogodišnjakinje koja pokušava spasiti sedam mjeseci staru sestru držeći je za majicu na ruševnoj zgradi u sirijskom gradu Arihi. Na fotografiji je i njihov otac koji se nalazi par metara više od njih.

Prizor su zabilježile kamere medijske kuće SY-24 nakon što je u srijedu Asadov režim Arihu zasuo bombama, piše BBC.

Novinar Bašar al-Šeik snimio je obitelj dok je izvještavao o raketiranju Arihe. I on je priskočio u pomoć. Nekoliko trenutaka nakon toga, zgrada se srušila i dodatno ozlijedila djevojčice Riham i Tuqu koje su prevezene u bolnicu.

5-year-old girl's desperate attempt to save baby sisters from bomb-hit home captures brutality of Syria's war.



