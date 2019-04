'SOA nije snimala ljude u Sloveniji niti je Vlada pokušala utjecati na sprječavanje objave'

Posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića za nacionalnu sigurnost Robert Kopal izjavio je danas da hrvatska Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije u Sloveniji snimala ljude koji su sudjelovali u arbitraži niti je hrvatska Vlada pokušala utjecati da se spriječi objavu priče o hrvatskom špijunu i arbitraži.

Upitan tko je onda zvao Ivana Tolja, koji je rekao da govori u ime hrvatske Vlade, Kopal je odgovorio da ne zna zašto je to Tolj rekao. "Mogu reći je da Vlada nije ni na koji način utjecala na Tolja", kazao je Kopal novinarima uoči sastanka užeg kabineta Vlade.

Upitan smije li SOA i u kojoj situaciji prisluškivati ljude u nekoj drugoj zemlji, odgovorio je - ne i odmah postavio novinarki protupitanje zbog čega misli da bi SOA uopće to radila.

"SOA sve što radi, radi po zakonu, legitimno i legalno, podložna je raznim vrstama nadzora, od građanskog do stručnog i dosad nikad, ali baš nikad, nije ustanovljen niti jedan pogrešan korak, ilegalan, protuzakonit, na bilo koji način", rekao je Kopal.

Ustvrdio je da je SOA visoko profesionalna institucija. "Da bi SOA prisluškivala u drugoj državi - nema šanse", poručio je.

Možda postoje politički razlozi za tvrdnje slovenskog premijera

Upitan zašto to onda tvrdi slovenski premijer Marjan Šarec, koji je kazao da je dobio takav izvještaj od njihove agencije Sove, Kopal je rekao da možda za to postoje politički razlozi.

"Mogu samo hipotetski reći da možda postoje neki politički razlozi, kao što sam tvrdio da postoje politički razlozi onog u BiH. Mogli bi reći da na području zapadnog Balkana ili jugoistočne Europe postoje države manje i veće, pa neke veće države pokušavaju utjecati, znači mogli bi sad složiti zanimljivu križaljku", rekao je Kopal.

Više je razloga zašto bi Šarac tako nešto rekao, dodao je. "Možda je on to izrekao uvjeren da je to istina, ja vam tvrdim da to nije istina i pokazat će se da to nije istina", kaže Kopal.

Za snimke koje je Večernji list objavio 2015. oko arbitraže, Kopal je rekao da se ne zna otkud su došle u hrvatske medije ali sigurno nisu od SOA-e, niti od hrvatskih službi.

Ministar uprave Lovro Kuščević izjavio je novinarima pred Banskim dvorima kako vjeruje da hrvatske tajne službe rade u interesu Hrvatske.

"Ja se u opisu mog posla ne bavim nadzorom tajnih službi, ne znam što rade, no vjerujem da hrvatske tajne službe rade u interesu Hrvatske, a dobar primjer je to što smo razotkrili zakulisne dogovore u postupku arbitraže", poručio je Kuščević.

