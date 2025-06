Snažne žene – projekt koji vraća dostojanstvo i nadu u hrvatsko zdravstvo

U vremenu kada hrvatski zdravstveni sustav svakodnevno razočarava onkološke pacijente dugim čekanjima, birokratskim preprekama i nedostatkom individualizirane skrbi, projekt "Snažne žene" Poliklinike Ribnjak i Udruge Nismo same predstavlja svjetlu točku koja vraća vjeru u to da medicina može biti i drugačija. Ova inicijativa, koja je započela u travnju ove godine, daleko je više od humanitarne akcije – to je manifest o tome kako bi zdravstvena skrb trebala izgledati kada se stavi čovjek u centar pažnje.

Projekt "Snažne žene" nastao je iz prepoznavanja bolne realnosti s kojom se suočavaju žene koje su preživjele karcinom. Nakon što prođu kroz operacije, kemoterapije i zračenja, mnoge se nalaze prepuštene same sebi u borbi s dugotrajnim posljedicama liječenja – osteoporozom, kroničnim bolovima, smanjenim imunitetom i nizom drugih zdravstvenih problema koji značajno utječu na kvalitetu njihova života.

Poliklinika Ribnjak – dva desetljeća izvrsnosti u ortopedskoj medicini

Poliklinika Ribnjak, koja ove godine obilježava 20 godina postojanja, etablirala se kao vodeća privatna ortopedska ustanova u Hrvatskoj. Pod vodstvom primarijusa dr. Milana Miloševića, koji je deset godina zaredom proglašavan najdoktorom ortopeda u Hrvatskoj, poliklinika je postala sinonim za vrhunsku medicinsku skrb i inovativne pristupe liječenju.

"U dvadeset godina rada Poliklinike Ribnjak naučili smo da medicina nije samo liječenje bolesti, već briga za čovjeka u cijelosti. Naš fokus na ortopediju, fizikalnu rehabilitaciju i regenerativnu medicinu oduvijek je bio usmjeren na vraćanje kvalitete života – ne samo kroz terapije, već i kroz razumijevanje osobne borbe svakog pacijenta," ističe dr. Milošević, čije riječi najbolje opisuju filozofiju rada ove ustanove.

Ono što Polikliniku Ribnjak čini jedinstvenom u ovom dijelu Europe jest potpuno individualizirani pristup bolnim stanjima mišićno-zglobnog sustava. Tim stručnjaka, koji uključuje specijaliste ortopedije, plastične i rekonstruktivne kirurgije, anesteziologije, profesore kineziologije i certificirane fizioterapeute, svakodnevno pruža personalizirane planove liječenja koji se prilagođavaju specifičnim potrebama svakog pacijenta.

Posebnu pozornost poliklinika posvećuje regenerativnim i reparativnim metodama liječenja, uključujući primjenu matičnih stanica i autologne plazme bogate trombocitima (PRP) u liječenju oštećenja ligamenata, tetiva i zglobne hrskavice. Ovi inovativni pristupi omogućavaju pacijentima brži oporavak i povratak normalnim aktivnostima, što je posebno važno za osobe koje se oporavljaju od onkoloških tretmana.

Operativni zahvati u Poliklinici Ribnjak izvode se minimalno invazivnim tehnikama koje značajno skraćuju vrijeme oporavka. Registrirana dnevna bolnica s moderno opremljenom operacijskom salom omogućava izvođenje zahvata u svim vrstama anestezije, dok sportsko- dijagnostički centar na jednom mjestu objedinjuje sve medicinske usluge potrebne sportašima i rekreativcima.

Projekt "Snažne žene" – gdje se medicina susreće s čovječnošću

"Projekt Snažne žene za nas je više od profesionalne odgovornosti – to je ljudska i društvena obveza. Ovom akcijom želimo poslati jasnu poruku: empatija, dostupna skrb i dostojanstvo nisu luksuz, već temeljno pravo svakog čovjeka," naglašava dr. Milošević, objašnjavajući motivaciju koja stoji iza ove inicijative.

U prvoj fazi projekta, koja je trajala tri mjeseca, tridesetak članica Udruge Nismo same dobilo je potpunu i besplatnu medicinsku skrb. Program je uključivao specijalizirane preglede, individualizirane terapijske planove, fizikalnu rehabilitaciju i psihološku podršku – sve ono što je ovim ženama često nedostupno u javnom zdravstvenom sustavu.

Predsjednica Udruge Nismo same, Ivana Kalogjera, koja je prošle godine proglašena Zagrepčankom godine, ističe značaj ovakve vrste podrške: "Ovaj projekt iznimno puno znači našim članicama. Mnoge žene koje su prošle onkološko liječenje suočene su s brojnim nuspojavama – od osteoporoze do kroničnih bolova i smanjenog imuniteta. Takve posljedice često ostaju neprepoznate i neadekvatno liječene u javnom sustavu. Ovakva vrsta stručne podrške neizmjerno nam znači – ne samo kao terapija, već i kao potvrda da nismo zaboravljene."

Priče koje mijenjaju perspektivu

Snaga projekta "Snažne žene" najbolje se očituje kroz osobne priče žena koje su prošle kroz program. Njihova iskustva svjedoče o tome kako kvalitetna medicinska skrb može transformirati ne samo fizičko zdravlje, već i psihološko blagostanje.

Suzana Kovačević, onkološka pacijentica od 2017. godine kada joj je dijagnosticiran chromophobni karcinom lijevog bubrega, stigla je u Polikliniku Ribnjak u teškom stanju: "U Polikliniku Ribnjak došla sam preko Udruge Nismo Same čija sam članica zbog ozljede koljena. U trenutku dolaska u polikliniku koristila sam dvije štake za pomoć u kretanju zbog visoke razine boli. Danas nakon odrađena dva ciklusa terapija hodam samostalno, a bol se uvelike smanjila."

Suzanino iskustvo ilustrira ne samo stručnost tima Poliklinike Ribnjak, već i njihov holistički pristup liječenju. "Terapeutkinja Silvia Kranjčina dala je sve od sebe da pronađe kombinaciju terapija i vježbi koja djeluje. Jako sam zadovoljna i zahvalna, prvo udruzi na prilici da uključivanjem u projekt brže krenem ka ozdravljenju, a naravno i svima u poliklinici koji su dali sve od sebe da pomognu," dodaje Suzana.

Još jedna snažna priča dolazi od Inje Borović, medicinske sestre s dugogodišnjim iskustvom rada s onkološkim pacijentima, koja je sama prošla kroz iskustvo liječenja karcinoma dojke 2017. godine. Njena priča posebno je dirljiva jer pokazuje kako i oni koji profesionalno pomažu drugima mogu biti ranjivi kada se nađu u ulozi pacijenta.

"Došla sam zbog herpes zostera – bolnog osipa na desnoj lopatici koji se pojavio zbog pada imuniteta. Tim na čelu s prim. Miloševićem odmah mi je preporučio terapiju koja mi je značajno olakšala simptome i ubrzala oporavak. Osoblje je stručno, toplo i pristupačno, a cijeli pristup bio je profesionalan, ali i vrlo ljudski," opisuje Inja svoje iskustvo.

Njena priča posebno je značajna jer ilustrira kako onkološki pacijenti često pate od sekundarnih zdravstvenih problema koji su direktna posljedica liječenja karcinoma. "Kao onkološka pacijentica imam niz drugih tegoba, ali nekako sve držim pod kontrolom pa tako i koljeno o čemu sam govorila na samom početku," objašnjava Inja, dodajući: "Svim onkološkim pacijentima, koji imaju problema vezano za kosti, s punim povjerenjem mogu preporučiti da se obrate Udruzi Nismo same a potom Poliklinici Ribnjak. Rezultati sigurno neće izostati."

Institucionalna podrška i prepoznavanje važnosti

Projekt "Snažne žene" ostvaruje se uz punu institucionalnu podršku Grada Zagreba, što predstavlja rijetku situaciju u kojoj lokalna vlast prepoznaje i podržava inicijativu privatne zdravstvene ustanove zbog njezine društvene vrijednosti.

"Grad Zagreb s ponosom podržava ovu iznimnu humanitarnu i društveno odgovornu inicijativu. Iako nije uobičajeno da Grad podržava privatne zdravstvene ustanove, projekt koji provodi Poliklinika Ribnjak u suradnji s Udrugom Nismo same zaista je poseban i vrijedan svake podrške," istaknula je Mirela Šentija Knežević, pomoćnica pročelnice za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u Gradskom uredu grada Zagreba.

"O plemenitosti ove inicijative dovoljno govori činjenica da nije usmjerena na profit, već na pomoć ženama u najtežim trenucima. Rano otkrivanje bolesti može spasiti život, a ako ovim projektom spasimo i samo jedan i pomogne – učinili smo mnogo," dodaje Šentija Knežević,.

Vizija budućnosti – od projekta do sustava

Ono što čini projekt "Snažne žene" posebno značajnim jest činjenica da se ne radi o jednokratnoj akciji, već o početku dugoročne vizije mijenjanja pristupa zdravstvenoj skrbi onkoloških pacijenata u Hrvatskoj.

"Kao ustanova koja djeluje na području ortopedije, traumatologije, fizikalne rehabilitacije i regenerativne medicine, svjesni smo koliko je holistički pristup važan za ozdravljenje. Snažne žene simbolizira spoj stručnosti i solidarnosti – i to je temelj na kojem želimo graditi budućnost," zaključuje dr. Milošević.

Organizatori projekta naglašavaju da se nadaju uključivanju šire zajednice – od zdravstvenih djelatnika do institucija i medija – jer kako poručuju: "Žene nisu same. A zdravlje nije privilegij – već pravo."

Prva faza projekta, koja završava krajem lipnja, predstavlja tek početak ambicioznije vizije. Prema riječima osnivača i vlasnika Poliklinike Ribnjak, ovo nije kraj već samo završetak prve dionice dugoročnog programa koji bi trebao postati primjer dobre prakse na nacionalnoj razini.

Poruka za društvo

U vremenu kada se hrvatski zdravstveni sustav suočava s brojnim izazovima, projekt "Snažne žene" predstavlja dokaz da se može drugačije. Pokazuje da kada se spoje stručnost, empatija i društvena odgovornost, medicina može biti ono što bi uvijek trebala biti – služba čovjeku u njegovim najtežim trenucima.

Ovaj projekt također postavlja važna pitanja o tome kako društvo tretira svoje najranjivije članove. Žene koje su preživjele karcinom zaslužuju više od pukog preživljavanja – zaslužuju kvalitetan život, dostojanstvo i podršku u procesu vraćanja normalnosti.

Poliklinika Ribnjak i Udruga Nismo same svojim su djelovanjem pokazale da privatna inicijativa može biti pokretač pozitivnih promjena u društvu. Njihov primjer trebao bi inspirirati druge – kako zdravstvene ustanove tako i institucije – da preuzmu aktivnu ulogu u stvaranju pravednijeg i humanijeg zdravstvenog sustava.

Projekt "Snažne žene" na kraju je priča o nadi, solidarnosti i vjeri u to da se može bolje. U zemlji u kojoj su žene oboljele od karcinoma prečesto prepuštene same sebi, ova inicijativa šalje jasnu poruku: niste same, vaše zdravlje je važno, a vaše dostojanstvo je neprocjenjivo.

Kako se projekt priprema za sljedeće faze, jedna stvar je jasna – "Snažne žene" nisu samo naziv projekta, već opis onih koji ga provode i onih kojima je namijenjen. U njihovoj snazi leži nada za bolju budućnost hrvatskog zdravstva.