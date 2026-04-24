Smrt deset znanstvenika koja je podigla Ameriku na noge: Internetom kolaju jezive teorije, spominju se NLO i tajni laboratoriji

Ubojstvo Carla Grillmaira, proslavljenog astronoma, jedan je od nekoliko slučajeva koji potiču teorije zavjere na internetu. Nestanci i smrti najmanje deset osoba povezanih s osjetljivim američkim istraživanjima privukli su pozornost internetskih detektiva, a sada i saveznih istražitelja. No, za ožalošćenu rodbinu, sva ta pusta nagađanja su "odvratna". Carl Grillmair bi se smijao teorijama zavjere o svom ubojstvu, kaže njegova udovica. "Mislim da su to apsolutne gluposti", kaže za BBC Louise Grillmair. "Mislim, činjenice postoje i svima su dostupne." Njezin 67-godišnji suprug ubijen je iz vatrenog oružja u njihovom domu u Llanu, u Kaliforniji, u veljači.

Grillmairov navodni ubojica, 29-godišnji lokalni stanovnik Freddy Snyder, optužen je za ubojstvo i provalu, a sljedeći tjedan trebao bi se pojaviti na sudu radi izjašnjavanja o krivnji. Unatoč uhićenju, Grillmair zauzima istaknuto mjesto u teorijama zavjere o smrtima i nestancima desetak ljudi povezanih s vrhunskim tajnim laboratorijima ili znanstvenim radom. Često ih se svrstava u kategoriju "nestalih znanstvenika", no popis uključuje i administrativnu pomoćnicu, generala ratnog zrakoplovstva, inženjera i domara, te obuhvaća različita područja – od istraživanja egzoplaneta do farmacije. Internetski detektivi sugeriraju da bi slučajevi mogli biti povezani, što je čak potaknulo Odbor za nadzor Zastupničkog doma SAD-a i FBI da najave istrage – unatoč drugim utvrđenim objašnjenjima i pokušajima članova obitelji da smire histeriju.

Grillmairova supruga vjeruje da je njezin muž bio meta nepromišljene osvete. Mjesecima prije ubojstva jedan je čovjek "ulutao na njihov posjed s puškom", tvrdeći da lovi kojote. Kaže da je njezin suprug usmjerio osumnjičenika prema obližnjem grebenu. Taj je čovjek također stvarao probleme u drugim obližnjim kućama, kaže ona, a jedan je stanar nazvao 911. Grillmair nije uputio taj poziv, ali njegova supruga vjeruje da ga je muškarac okrivio za to jer mu je ponašanje postajalo sve agresivnije. Čovjek se vratio s bejzbolskom palicom dva tjedna prije nego što je Grillmair ubijen, ali je taj dan otišao bez izazivanja daljnjih problema. Potom se vratio 16. veljače i navodno smrtno ustrijelio Grillmaira, priznatog astronoma u IPAC-ovom znanstvenom i podatkovnom centru za astronomiju i planetarnu znanost Kalifornijskog instituta za tehnologiju (CalTech). "Vjerujemo da se došao osvetiti, misleći da je Carl bio taj koji je nazvao 911", kaže Louise. Kaže da je njezin pokojni suprug bio "vjerojatno najljubazniji čovjek koji je hodao licem Zemlje".

Skeptici su sasjekli divlje teorije koje okružuju ove smrti. "Američka radna snaga u zrakoplovstvu i nuklearnom sektoru s najvišim stupnjem sigurnosne provjere broji oko 700.000 ljudi", napisao je 16. travnja na svom Substacku Mick West, znanstveni pisac, istražitelj i razotkrivač pseudoznanosti. "Uobičajena smrtnost tijekom 22 mjeseca predviđa oko 4.000 smrtnih slučajeva, oko 70 ubojstava i oko 180 samoubojstava. Na popisu ih je 10... Smrti su stvarne. Tuga obitelji je stvarna. Uzorak nije." Slično tome, Louise Grillmair kaže da bi se njezin suprug, iako bi se "nasmijao" nagađanjima o povezanosti smrti, vjerojatno poslužio "statističkim argumentima" kako bi suzbio zavjere.

Supruga umirovljenog generala ratnog zrakoplovstva Williama Neila McCaslanda – najvišeg po činu i najistaknutijeg među nestalima – oglasila se na Facebooku tjedan dana nakon njegovog nestanka 27. veljače iz njihovog doma u Novom Meksiku kako bi "razbila neke dezinformacije koje kruže". Čak i u svom pozivu hitnoj službi (911), tri sata nakon što se vratila kući s liječničkog pregleda i ustanovila da joj muža nema, Susan McCasland Wilkerson rekla je da ima "neke naznake da je vjerojatno planirao da ga se ne pronađe". Rekla je dispečeru da je isključio telefon i ostavio ga, ali je uzeo pištolj, iako oružje "obično ne nosi". Također je napomenula da je njezin suprug nedavno patio od tjeskobe, gubitka kratkoročnog pamćenja i nesanice – te da je govorio kako "ako mu se mozak i tijelo nastave pogoršavati, ne želi tako živjeti".

Na Facebooku je tjedan dana kasnije napisala da je McCasland, iako je tijekom karijere u ratnom zrakoplovstvu imao pristup "nekim strogo povjerljivim programima i informacijama", otišao u mirovinu "prije gotovo 13 godina i od tada je imao samo uobičajene dozvole. Čini se malo vjerojatnim da je odveden kako bi mu se izvukle vrlo zastarjele tajne." Također je priznala da je McCasland bio neplaćeni konzultant za organizaciju To The Stars frontmena grupe Blink-182, Toma DeLongea, koja istražuje NLO-e i druga pitanja. No, njezin suprug "nema nikakvo posebno znanje o tijelima izvanzemaljaca i krhotinama iz pada u Roswellu koji se čuvaju u Wright-Pattu", napisala je Susan.

Mislila je na bazu ratnog zrakoplovstva Wright-Patterson u Ohiju, za koju ljubitelji teorija o NLO-ima nagađaju da bi mogla biti posljednje počivalište izvanzemaljskih ostataka pronađenih u Roswellu 1947. godine. Suhoparno se osvrćući na teorije zavjere, Susan je napisala: "U ovom trenutku, bez ikakvog traga o njemu, možda je najbolja hipoteza da su ga izvanzemaljci teleportirali na matični brod. Međutim, nije prijavljeno nikakvo viđenje matičnog broda kako lebdi iznad planina Sandia." Osam mjeseci prije McCaslandovog nestanka, također u Novom Meksiku, ali 220 km dalje u Taosu, nestala je administrativna pomoćnica u Nacionalnom laboratoriju Los Alamos. Obitelj Melisse Casias također se oglasila o slučaju na Facebooku – ponovno ukazujući na to da je njihova voljena osoba otišla namjerno. Njihovi komentari nisu nimalo ublažili opsjednutost teoretičara njezinim slučajem. "Ovo je bilo najtežih šest tjedana u našem životu bez tebe", napisao je njezin suprug Mark Casias na Facebooku u kolovozu 2025. "Sierra i ja svakim danom sve više brinemo, vjerujemo da si dobro, ali ne možemo razumjeti zašto se nisi javila."

Drugi slučajevi, poput Grillmairovog, imali su jasna objašnjenja. Fizičara s MIT-a, Nuna Loureira, ubio je bivši kolega koji je uhićen i zbog dodatnih ubojstava na Sveučilištu Brown – a osumnjičenik je sve priznao na video snimkama koje su vlasti kasnije otkrile. Drugi je istraživač nestao iz svog doma mjesec dana nakon što je izgubio oba roditelja u razmaku od nekoliko sati; otac mu je umro od srčanog udara na rukama odmah nakon majčine smrti. Njegovo tijelo kasnije je pronađeno u jezeru, a supruga je američkim medijima ispričala koliko je njezin muž – jedinac – bio shrvan smrću roditelja. Još jedan znanstvenik umro je od "arteriosklerotične kardiovaskularne bolesti" u 59. godini, prema izvješću mrtvozornika iz 2023. godine. Louise Grillmair kaže da se čini kako objašnjenja ne odvraćaju teoretičare zavjere – čak su je "mnogi od njih kontaktirali" pitajući je za mišljenje. "Rekla sam: 'Pa, mogu vam ponuditi nešto bolje od mišljenja'", kaže ona. "Imam činjenice." Nagađanja su, kaže, "ponižavajuća za uspomenu na njih". Drugi članovi obitelji koje je kontaktirao BBC nazvali su nagađanja "strašnima" i "odvratnima", što samo produbljuje tugu obitelji – ali su odlučili ne govoriti javno jer pričama nisu željeli davati dodatni medijski prostor.

Louise Grillmair, koja je supruga upoznala na kolegiju iz astrofizike, voljela bi da svijet zna ne samo o njegovom revolucionarnom znanstvenom radu, već i o njegovom ljubaznom i velikodušnom karakteru. "Pomagao je svima kojima je pomoć bila potrebna", kaže ona. "Primjerice, doživio je dvije prilično teške prometne nesreće... i nije vjerovao u tužbe. Mislim, bila je to tuđa krivnja, ali on jednostavno nije htio tužiti." U osmrtnici je Grillmair zapamćen kao "strastveni pilot malih zrakoplova i jedrilica koje je posjedovao i održavao kod kuće; s veseljem bi prihvaćao molbe drugih da lete s njim". "Prijatelji i suradnici prisjećaju se da je volio boravak na otvorenom, vožnju traktora i obavljanje popravaka i drugih građevinskih radova na svojoj kući, gdje je također imao mali opservatorij s nekoliko teleskopa." Njegova supruga dodaje da je "imao vrlo visoke moralne standarde... on je uistinu živio ono što je zagovarao".