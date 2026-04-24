GABON

Pregazile ga slonice: Američki milijunaš poginuo u lovu u Africi

VL
24.04.2026.
u 13:27

Safari tvrtka Collect Africa potvrdila je da je klijent ubijen 17. travnja u kratkoj izjavi u kojoj se navodi da su on i njegov voditelj naišli na slonove tijekom lova u središnjem Gabonu

Američki milijunaš Ernie Dosio poginuo je u Africi prilikom lova. Njega je napalo pet slonica dok je lovio malu šumsku antilopu u središnjoj Africi. Profesionalni lovac ga je vodio u gustoj šumi Gabona na lovu vrijednom 30.000 funti kako bi ulovio žutoloeđe dujker antilope.

Tijekom desetljeća lovio je slonove, leoparde, nosoroge, bivole i lavove diljem Afrike, a kod kuće u SAD-u lovio je gotovo sve vrste divljih jelena. No, sreća ga je napustila prošlog petka dok se u prašumi Lope-Okanda našao na putu pet slonica s mladunčetom.

Preplašeno krdo slonova odmah je napalo gospodina Dosia i lovca koji ga je vodio. Slonovi su bili tako dobro skriveni u gustom grmlju da su se pojavili 'niotkuda'. Umirovljeni lovac u Cape Townu koji poznaje žrtvu rekao je: 'Ernie lovi otkad je mogao držati pušku i ima mnogo trofeja iz Afrike i SAD-a. Iako se mnogi ne slažu s lovom na krupnu divljač, svi Ernijevi pothvati bili su strogo licencirani i pošteni te registrirani kao zaštita u smanjenju broja životinja'. Ernie je rezervirao lov na patuljaste šumske bivole i dujkere, posebno žutoleđeg dujkera, i prema strogim zakonima o licenciranju nije mogao ponijeti vlastito oružje. Lovačka tvrtka osigurala bi sačmaricu i patrone za lov, piše Daily Mail.

Safari tvrtka Collect Africa potvrdila je da je klijent ubijen 17. travnja u kratkoj izjavi u kojoj se navodi da su on i njegov voditelj naišli na slonove tijekom lova u središnjem Gabonu. Navodi se da je profesionalni lovac ozlijeđen nakon napada slonica te da je nažalost njihov klijent ubijen.Navodi se da se slučajem bavi američko veleposlanstvo i njegova obitelj u Kaliforniji.

Dosio je živio s dugogodišnjom partnericom Betty nedaleko od Sacramenta u srcu kalifornijske vinorodne regije. Otac dvoje djece bio je vlasnik tvrtke Pacific AgriLands Inc koja ima vlastiti vinograd od 12 000 hektara u Modestu, te je specijalizirana za upravljanje lokalnim vinskim farmama.

slon Afrika lov

