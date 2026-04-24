NAJVAŽNIJA MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA

UN u krizi prvi bi put u povijesti mogla preuzeti žena, ovo su kandidatkinje

Autor
Denis Romac
24.04.2026.
u 16:30

Pred Općom skupštinom UN-a u New Yorku počelo je saslušavanje četvero kandidata za nasljednika glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antonija Guterresa

U trenutku dok Ujedinjeni narodi, najvažnija međunarodna organizacija na svijetu, koja okuplja gotovo sve države svijeta, proživljava najveću krizu od svog osnutka, pred Općom skupštinom UN-a u New Yorku počelo je saslušavanje kandidata za nasljednika glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antonija Guterresa (76), kojem 1. siječnja sljedeće godine završava mandat. Riječ je o prvoj fazi postupka u kojem će naposljetku presudnu ulogu odigrati Vijeće sigurnosti, odnosno njegovih pet stalnih članica s pravom veta.

Deseti glavni tajnik – ili možda prvi put tajnica – bit će izabran prema relativno novoj proceduri, koja je na snazi od 2016. godine, kada su po prvi put održana javna saslušanja kandidata za čelnu poziciju u UN-u, čime se željela povećati transparentnost postupka koji je bio kritiziran zbog zatvorenosti, s obzirom na to da se odluka o čelniku svjetske organizacije ranije donosila iza zatvorenih vrata. Proces nominalno započinje javnim objavljivanjem kandidatura, a tijekom javnih saslušanja pred predstavnicima svih članica UN-a kandidati i kandidatkinje usmeno obrazlažu svoje vizije djelovanja svjetske organizacije, odgovarajući i na njihova pitanja.

Rafael Grossi izbor Antonio Guterres UN

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
16:40 24.04.2026.

Ajde pa da i to konacno propadne.. isto kao eu sto propada pod ženama.. krenula merkel a ursula zabija zadnje čavle

JU
Jura
16:50 24.04.2026.

Benčićka ili Rada.

