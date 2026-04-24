'VISOKA SIGURNOST'

El Nino se vraća u svibnju

Foto: Pixabay ilustracija
1/2
VL
Autor
Hina
24.04.2026.
u 13:25

Ovaj vremenski obrazac poznat je po tome da narušava regionalne klime, potencijalno donoseći povećane oborine

Povratak vremenskog fenomena El Nino očekuje se već od svibnja ove godine, što bi moglo utjecati na globalne temperature i obrasce padalina, objavila je Svjetska meteorološka organizacija (WMO). El Nino je periodično zagrijavanje površine mora u središnjem i istočnom dijelu Tihog oceana, koje obično traje između devet i dvanaest mjeseci, navodi WMO. U ekvatorijalnom Pacifiku zabilježena je jasna promjena uz brzo povećanje temperature površine mora, što upućuje na veliku vjerojatnost razvoja uvjeta El Nina između svibnja i srpnja ove godine.

„Nakon razdoblja neutralnih uvjeta na početku godine, klimatski modeli sada su snažno usklađeni i postoji visoka sigurnost da kreće El Nino, uz daljnje jačanje u mjesecima koji slijede“, rekao je Wilfran Moufouma Okia, voditelj odjela za klimatske prognoze u WMO-u. Iako modeli upućuju na moguć snažan El Nino ove godine, WMO je dodao da su prognoze izrađene tijekom proljeća obično manje pouzdane te će veća pouzdanost prognoza biti moguća nakon travnja.

Ovaj vremenski obrazac poznat je po tome da narušava regionalne klime, potencijalno donoseći povećane oborine u južni dio Južne Amerike, južni dio Sjedinjenih Država, dijelove Afričkog roga i središnje Azije, dok istodobno može uzrokovati sušu u Australiji, Indoneziji i dijelovima južne Azije. Također može imati učinak zagrijavanja na globalnu klimu, navodi WMO.
