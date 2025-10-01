Slush'D Zagreb: Inovacije, tehnologija i poduzetništvo

Dvodnevni događaj započeo je u srijedu, 24. rujna, Slush'D Warmup druženjem u prostorima Bornfighta, gdje su sudionici imali priliku za networking i pripremu za glavni dan konferencije.

Na drugom danu konferencije sudionici su pratili niz inspirativnih samostalnih predavanja i pitchova. Predavači su uključivali Klaudiju Šarkanj iz Gideon, Adriana Pozica iz KUT-a, Fran Krasnić koji je predstavio pitch SIADUS – System of Inclusive Assistance for Disabled University Students, Matiju Matijevca iz Zuluhooda, Enu Melvan iz MetaBelly, te Luku Glavaša iz Flastera.

Posebno su se istaknule panel diskusije, koje su obuhvatile ključne teme suvremenog poduzetništva i tehnologije. Panel How (and will) 2026 reshape VC investments in AI? okupio je Izeta Ždralovića (Silicon Gardens), Vedrana Blagusa (FeelsGood Capital), Marka Palfalvija (PortfoLion) i Pedju Predina (5th Quarter Ventures). Panel Entrepreneurship as Family Legacy: Building on Tradition, Innovating for Tomorrow uključivao je Ivonu Bačelić (Bačelić), Kristiana Maleka (Princ), Tomislava Krajačića (Kofein) i Danijela Peveca (Alpha Capitalis). Panel Crafting Success: Food, wine and more predstavili su Maja i Zrinka Blažević (Materia), Roko Romić (Ekipa), Tomislav Anadolac (Old Pilot's Gin) i Juraj Žlof (Palačinke.hr). Panel The Future of AI: Opportunities, Challenges, and Impact okupio je Domagoja Lovrića (Algorise), Roka Roića (Notch), Domagoja Ćorića (Arkensight), Antonia Perić Mažara (Locastic) i Borisa Sesara (mStart CEO).

Foto: Mislav Mesek

Za kraj smo sačuvali najuzbudljiviji trenutak – Startup natjecanje! Od brojnih prijavljenih, pet startupa plasiralo se u finale, a pobjedu je odnio Antonio Matušan – CRUMBS, osiguravši putovanje na Slush u Finskoj. Čestitamo!

Slush'D Zagreb ponovno je pokazao da Hrvatska ima snažnu zajednicu inovatora i poduzetnika koji oblikuju budućnost tehnologije i kreativnih rješenja, pružajući sudionicima platformu za učenje, inspiraciju i povezivanje s potencijalnim partnerima i investitorima. Organizatori također zahvaljuju svim community partnerima na ključnoj podršci koja je omogućila uspješan tijek konferencije.