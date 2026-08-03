Slučaj Mihalić: MVEP-u usmeno potvrđena smrt

Dominikanske vlasti usmeno su potvrdile smrt hrvatskog državljanina nadležnom Veleposlanstvu RH u Washingtonu, ali se još čeka pismena potvrda i potvrda identiteta. Prošlo je više od dva tjedna nakon vijesti o smrti 27-godišnjeg Filipa Mihalića, koja je došla iz krugova njegove obitelji, a službena strana još nije odrađena. Kako doznajemo iz MVEP-a, čeka se obdukcija. Zasad dominikanske vlasti nisu ponudile nikakvo objašnjenje, a ni više podataka o tomu što se dogodilo s 27-godišnjakom iz Gornjeg Kneginca, protiv kojeg je u Hrvatskoj bila podignuta optužnica u aferi s više od 1,3 milijuna navodno krivotvorenih brzih antigenskih testova. Nekoliko dana nakon Mihalićeve smrti njegovi roditelji Sanja i Anđelko otputovali su u Dominikansku Republiku. Kako su objavile Varaždinske vijesti, ondje su pokušali doznati što se točno dogodilo u satima koji su prethodili smrti njihova sina.

Prema informacijama koje je obitelj dobila, Mihalić je tijekom izlaska zadobio ozljedu zbog koje je potražio liječničku pomoć. Nakon što mu je ona pružena, pušten je na kućnu njegu. Nedugo potom, 19. srpnja, iznenada mu je pozlilo te je preminuo. Obitelji je, navode Varaždinske vijesti, rečeno da je uzrok smrti zatajenje srca, no nije im objašnjeno što je do njega dovelo. Kako piše taj list, upravo zato roditelji nisu uspjeli dobiti odgovore na niz pitanja. Nije im bilo poznato tko je Mihalića liječio, koji su mu lijekovi propisani ni u kojim dozama. U javnosti su se u međuvremenu pojavile i informacije o mogućoj kombinaciji lijekova i onoga što je eventualno konzumirao, no obitelj nije uspjela doći do službenih podataka koji bi te navode potvrdili ili opovrgnuli. Zbog toga su zatražili obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti i razjasnile okolnosti koje su joj prethodile.

Varaždinske vijesti objavile su i da je postojala mogućnost da se obdukcija, ako to bude moguće, obavi u Zagrebu. Mihalić je javnosti bio poznat kao jedan od optuženih u aferi s navodno krivotvorenim brzim antigenskim testovima za COVID-19. Protiv njega i njegova oca podignuta je optužnica kojom ih se tereti za organiziranje proizvodnje i prodaje više od 1,3 milijuna navodno krivotvorenih testova te za pranje novca. O optužnici još nije donesena pravomoćna presuda.