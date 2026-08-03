Oglasio se Zavod za socijalni rad. Posjetili su majku koja je u tragediji izgubila dvoje djece

Stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) danas su posjetile majku iz Svetog Križa Začretja koja je u subotnjoj tragediji izgubila supruga i dvoje djece. Posjet je organiziran kako bi joj se osigurala psihosocijalna pomoć i podrška u trenucima nezamislivog gubitka, ali i ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu.

Iz HZSR-a su priopćili da su stručne radnice majci pružile potrebnu pomoć, psihosocijalno savjetovanje i podršku te da će joj i ubuduće biti na raspolaganju tijekom ovog iznimno teškog razdoblja. Istaknuli su i da obitelj prije tragedije nije bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad te da nisu bile poduzimane nikakve mjere obiteljskopravne zaštite zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja.

Kako navode, jedino što je evidentirano jest nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, o čemu je HZSR danas obavijestio nadležno ministarstvo. Naglašavaju da je riječ o redovnom postupku koji se provodi prije razvoda kada su uključena maloljetna djeca te da on nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom. HZSR je u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog tragedije te uputio iskrenu sućut obitelji i svim ožalošćenima.

Podsjetimo, u subotu ujutro izbio je požar u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju, nakon čega su na katu kuće pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, utvrđeno je da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće. Tijela su prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije, a DORH je priopćio da se u suradnji s policijom nastavlja utvrđivanje svih okolnosti tragedije. Za sada iz Državnog odvjetništva ne iznose dodatne informacije zbog interesa istrage.