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NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U ZAGORJU

Oglasio se Zavod za socijalni rad. Posjetili su majku koja je u tragediji izgubila dvoje djece

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
03.08.2026.
u 14:10
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Iz HZSR-a su priopćili da su stručne radnice majci pružile potrebnu pomoć, psihosocijalno savjetovanje i podršku te da će joj i ubuduće biti na raspolaganju tijekom ovog iznimno teškog razdoblja

Stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) danas su posjetile majku iz Svetog Križa Začretja koja je u subotnjoj tragediji izgubila supruga i dvoje djece. Posjet je organiziran kako bi joj se osigurala psihosocijalna pomoć i podrška u trenucima nezamislivog gubitka, ali i ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu.

Iz HZSR-a su priopćili da su stručne radnice majci pružile potrebnu pomoć, psihosocijalno savjetovanje i podršku te da će joj i ubuduće biti na raspolaganju tijekom ovog iznimno teškog razdoblja. Istaknuli su i da obitelj prije tragedije nije bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad te da nisu bile poduzimane nikakve mjere obiteljskopravne zaštite zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja.

Kako navode, jedino što je evidentirano jest nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, o čemu je HZSR danas obavijestio nadležno ministarstvo. Naglašavaju da je riječ o redovnom postupku koji se provodi prije razvoda kada su uključena maloljetna djeca te da on nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom. HZSR je u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog tragedije te uputio iskrenu sućut obitelji i svim ožalošćenima.

Podsjetimo, u subotu ujutro izbio je požar u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju, nakon čega su na katu kuće pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, utvrđeno je da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće. Tijela su prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije, a DORH je priopćio da se u suradnji s policijom nastavlja utvrđivanje svih okolnosti tragedije. Za sada iz Državnog odvjetništva ne iznose dodatne informacije zbog interesa istrage.

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Ključne riječi
zavod za socijalni rad požar Zagorje tragedija

Komentara 1

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PO
porezni.obveznik
14:28 03.08.2026.

"Posjetili su majku koja je u tragediji izgubila dvoje djece". Majka nije "izgubila" dvoje djece pa da ih traži po džepovima nego je narcisoidni poremećeni iskompleksirani krkan, odgojen po tradicionalnim vrijednostima gdje je on bog i batina i svi u kući su njegovo vlasništvo, ubio dvoje djece. Krkan kojeg će mnogi ovdje opravdavati jer ne može žensko ne bit krivo, kao što je već jutros krenulo.

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