Putinu ponestaje vojnika: Muškarce sada navodno hvataju na ulicama i tjeraju da potpišu ugovor

Rusija sve snažnije prisiljava vojno sposobne muškarce na služenje vojske kako bi popunila prorijeđene redove, u trenutku kada dobrovoljno novačenje usporava, a ruska inicijativa na bojištu u Ukrajini slabi. U manjim ruskim gradovima i naseljima neki vojni regruteri pribjegavaju privođenju muškaraca na ulici, ispred njihovih radnih mjesta ili pod izlikom rutinske provjere dokumenata, tvrde odvjetnici, aktivisti za ljudska prava i očevici, piše Wall Street Journal. Nakon što ih dovedu u vojni ured, muškarcima se navodno prijeti ili ih se tuče sve dok ne potpišu ugovor za odlazak u rat. Takva kampanja pritiska podsjeća na djelomičnu mobilizaciju koju je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio u jesen 2022., kada su ruske položaje na bojištu ozbiljno ugrožavali manjak ljudstva i veliki gubici. Istodobno je među ruskim analitičarima i političkom elitom potaknula nagađanja o tome predstavlja li sadašnja praksa uvod u novi val mobilizacije. Ruske vlasti muškarcima spremnima potpisati ugovor i otići u rat nude iznose koji im mogu promijeniti život, često veće od njihove godišnje plaće. Ipak, novačenje je postalo teže zbog svjedočanstava o zlostavljanjima unutar ruske vojske te sve smrtonosnijih ukrajinskih sposobnosti, koje su prosječni životni vijek vojnika na bojištu skratile na nekoliko minuta, dana ili tjedana.

– Vlasti su prešle na metodu nasilja, u kojoj hvataju muškarce i odvode ih – rekao je odvjetnik Artjom Kljiga, koji pomaže onima koji tvrde da su prisilno unovačeni. Takve mjere predstavljaju ruski pandan prisilnom novačenju koje Ukrajina provodi zbog vlastitog nedostatka ljudstva. Iako je novačenje u Rusiji i dalje službeno dobrovoljno, pripadnici policije i drugih sigurnosnih službi ponekad surađuju s vojnim regruterima kako bi muškarcima postavili zamke, a zatim ih prisilili prijetnjama uhićenjem ili fizičkim nasiljem ako ne popuste, tvrde osobe upoznate sa slučajevima. U jugozapadnoj regiji Penza, gdje su regruteri navodno posebno agresivni, stanovnik Vladislav Leonidov rekao je da je u svibnju pronašao poznanika u vojnom uredu nakon što je taj muškarac nestao na nekoliko sati. Pozvan je u lokalnu policijsku postaju pod izlikom provjere osobnih podataka. Kada je stigao, ondje su ga čekala dvojica vojnih regrutera koji su ga odveli u ured za novačenje i ondje ga udarali u područje jetre i bubrega, tvrdi Leonidov. Uspio je intervenirati i izboriti njegovo puštanje tek u trenutku kada su ga pripremali za liječnički pregled.

– Da smo došli dva sata kasnije, već bi ga odveli. Kreću se vrlo brzo – rekao je. Racije koje u Penzi provode policijski službenici i regruteri privukle su pozornost lokalnog stanovništva, koje je na internetu objavilo više snimki prosvjeda protiv takve prakse. Na jednoj snimci nastaloj ispred vojnog ureda vide se muškarci u civilnoj odjeći kako sjede u vojnom kombiju koji su okružile uplakane žene. – Tukli su vas, prisilili su vas! – govori jedna od žena kroz suze. Ruske vlasti, koje su godinama s oduševljenjem ukazivale na prisilno novačenje u Ukrajini, umanjuju važnost tih incidenata i prijete obračunom s ljudima koji objavljuju snimke. Voditelj vojnog ureda u Penzi Andrej Surkov rekao je na sastanku s predstavnicima vlasti da su racije usmjerene isključivo protiv osoba koje izbjegavaju vojnu službu. Penzaški ogranak Ministarstva unutarnjih poslova zanijekao je da se muškarce u racijama šalje na bojište te zaprijetio pravnim posljedicama svima koji objavljuju ili šire takve snimke. – Te videosnimke nemaju nikakve veze sa slanjem ljudi u zonu Specijalne vojne operacije – navodi se u priopćenju ministarstva, koje je upotrijebilo službeni ruski naziv za rat u Ukrajini. – Oni koji šire lažne informacije snosit će pravne posljedice u skladu sa zakonima Ruske Federacije.

Bloger Stanislav Morozov, koji je o toj temi snimio dokumentarni film, rekao je da je postao predmet istrage ruske Federalne sigurnosne službe, FSB-a. – Nisu mi zabranili da nastavim, ali su mi jasno dali do znanja da je u mom interesu da to ne činim – rekao je. Od nekoliko desetaka članova obitelji prisilno unovačenih muškaraca s kojima je razgovarao, većina mu je rekla da su potpisali ugovor nakon što su im policajci zaprijetili da će im podmetnuti drogu i odmah ih uhititi. Dio pritiska proizlazi iz regionalnih programa u različitim dijelovima Rusije, u kojima se trećim osobama nudi novčana nagrada za dovođenje nekoga u vojni ured. U većini slučajeva riječ je o 100.000 rubalja, odnosno oko 1300 američkih dolara. Morozov tvrdi da su po stambenim zgradama u Penzi izvješeni oglasi s porukom:

– Dovedite prijatelja u centar za novačenje i dobit ćete 100.000 rubalja. Slične kampanje provode se i u drugim dijelovima zemlje, poput Tatarstana, gdje se proizvodi većina ruskih dronova, zatim u regijama Amur i Jaroslavlj te u gradovima Kaluga, Voronjež i Arhangelsk. Broj slučajeva prisilnog novačenja također raste, tvrde Kljiga i aktivisti za ljudska prava. Analitičari smatraju da je te mjere vjerojatno odobrio Kremlj zajedno s Ministarstvom obrane, ali se one provode različitim intenzitetom ovisno o regiji. Te su taktike uglavnom povezane s ubrzanim rastom ruskih gubitaka na bojištu, koji sada, prema procjenama vojnih analitičara, iznose između 30.000 i 40.000 poginulih i ranjenih mjesečno. – Nekako moraju dovesti jednako toliko ljudi u službu, a što je manje onih koji su spremni dobrovoljno potpisati ugovor, to je veći pritisak koji moraju primjenjivati – rekao je Grigorij Sverdlin, osnivač antiratne nevladine organizacije Get Lost, koja pomaže Rusima da izbjegnu vojnu službu.

Američki dužnosnici tvrde da su te mjere vjerojatno dovele određeni broj novih vojnika na bojište, ali nedovoljno za ostvarivanje većih proboja. Prema njihovim riječima, Kremlj i dalje razmatra novi val prisilne mobilizacije, kojim bi se moglo poslati još nekoliko tisuća vojnika na front. Takva bi odluka, procjenjuju, vjerojatno bila donesena nakon ruskih parlamentarnih izbora zakazanih za 20. rujna. Ruski gospodarski problemi i rastuće ukrajinske vojne sposobnosti dodatno su povećali hitnost rasprave o mobilizaciji. Ako Putin ostane pri zahtjevu da Rusija zauzme cijelu istočnu ukrajinsku regiju Donbas, "možda neće imati drugog izbora nego proglasiti mobilizaciju", rekao je Ruslan Puhov, direktor Centra za analizu strategija i tehnologija, moskovskog instituta koji se bavi pitanjima obrane. Dok je prvi val mobilizacije bio usmjeren na rezerviste i muškarce s vojnim iskustvom, novi bi val vjerojatno na bojište doveo muškarce s malo iskustva i još manje želje za borbom. Politički rizici takvog poteza mogli bi nadmašiti vojnu korist koju bi donio na frontu. Neki Rusi otvoreno tvrde da bi se mobilizaciji suprotstavili nasiljem. – Čim mi daju oružje, pucat ću u one koji su me mobilizirali – rekao je Dmitrij Rogin, 53-godišnji ruski pričuvni časnik koji bi mogao biti među pozvanima.