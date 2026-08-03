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OBLJETNICA OLUJE

Glavni stožer HV-a napravio je veliku taktičku varku: Pravac oslobađanja Knina bio je suprotan

Autor
Davor Ivanković
03.08.2026.
u 13:47
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Oslobodilačka vojska pošla je prema Kninu na početku Oluje iz pravca sjevera, i to preko najveće hrvatske planine Dinare

Kozjak, odnosno zagorski Kozjak ili poznatiji kao Veliki Kozjak, lijepa je planina između Kijeva i Vrlike s koje se vidi sve do mora, iznad kojeg se uzdiže na visini od oko 1200 metara. Upravo je ta planina odabrana kao kodirani naziv operacije Kozjak-95, a pod kojim su se krile operacije velikih snaga HV-a i HVO-a, koje su pod zapovjedništvom generala Ante Gotovine spremne čekale pokretanje oslobodilačke operacije Oluja-95. Gotovinine snage do tada su svoje operacije nazivale neutralnim i nemuštim imenima poput Zima-94, Skok-1, Skok-2 i Ljeto-95. Sada je prvi put neka njihova operacija dobila točan geografski naziv, očito kako bi protivnici pomislili da će se prema Kninu krenuti s juga, takozvanim partizanskim putem, odnosno da će se ponoviti operacija iz Drugog svjetskog rata kada se u osvajanje Knina krenulo tim pravcem, kojim su zabilježeni i veliki ljudski gubici. I Glavni stožer Hrvatske vojske planirao je taj pravac, i to su znali pobunjenici. Sada znamo da se radilo o velikoj taktičkoj varci, jer je pravac oslobađanja Knina bio suprotan.

Ključne riječi
Oluja Knin janko bobetko rahim ademi Ante Kotromanović Ante Gotovina

Komentara 28

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Avatar MarkoHR
MarkoHR
10:00 03.08.2025.

Visoki masiv Dinare trebao je biti prirodni bedem koji štiti Knin, i zadnje mjesto otkud bi mogao doći napad pješadije i tenkova. Zato su Srbi glavnu crtu obrane postavili u kanjon ili klanac, na cesti koja vodi prema granici. Kakva kriva procjena :)

ŠI
Šime
10:54 03.08.2025.

bi oni ratovali kad bi netko drugi za njih ratovao kao u I.svjetskom ratu i kao što su očekivali da će netko za njih ratovati i u II,svj. ratu, oni bitti strvinari savezničkih pobjeda.

Avatar JustWatchMe
JustWatchMe
19:45 03.08.2025.

Nije ni čudo da se Oluja, uz Bljesak kao dio Oluje, proučava kao savršena operacija, koja je dugoročno planirala perfektnu akciju uz izvrsno poznavanje neprijatelja i svih njihovih slabosti. Još jednom hvala i slava i živim i palim braniteljima.

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