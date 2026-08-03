Glavni stožer HV-a napravio je veliku taktičku varku: Pravac oslobađanja Knina bio je suprotan

Kozjak, odnosno zagorski Kozjak ili poznatiji kao Veliki Kozjak, lijepa je planina između Kijeva i Vrlike s koje se vidi sve do mora, iznad kojeg se uzdiže na visini od oko 1200 metara. Upravo je ta planina odabrana kao kodirani naziv operacije Kozjak-95, a pod kojim su se krile operacije velikih snaga HV-a i HVO-a, koje su pod zapovjedništvom generala Ante Gotovine spremne čekale pokretanje oslobodilačke operacije Oluja-95. Gotovinine snage do tada su svoje operacije nazivale neutralnim i nemuštim imenima poput Zima-94, Skok-1, Skok-2 i Ljeto-95. Sada je prvi put neka njihova operacija dobila točan geografski naziv, očito kako bi protivnici pomislili da će se prema Kninu krenuti s juga, takozvanim partizanskim putem, odnosno da će se ponoviti operacija iz Drugog svjetskog rata kada se u osvajanje Knina krenulo tim pravcem, kojim su zabilježeni i veliki ljudski gubici. I Glavni stožer Hrvatske vojske planirao je taj pravac, i to su znali pobunjenici. Sada znamo da se radilo o velikoj taktičkoj varci, jer je pravac oslobađanja Knina bio suprotan.