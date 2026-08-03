Brigadni general Ivan Pokaz jedan je od onih koji je u Domovinskom ratu o neprijateljskoj vojsci znao gotovo sve. Čak i više nego o Hrvatskoj vojsci, što nije čudno kad se zna da se u to vrijeme bavio obavještajnom djelatnošću, svime onim što se događalo iza bojišnice. Iako u mirovini, i danas je vrlo aktivan. Ne samo kao savjetnik u Kabinetu ministra Tome Medveda, potpredsjednika Vlade zaduženoga za nacionalnu sigurnost, a prije toga kao savjetnik ministra obrane Damira Krstičevića, nego i kao predavač i autor znanstveno-istraživačkih radova iz područja sigurnosti. Pokaz je magistar znanosti iz područja elektrotehnike, no cijeli radni vijek proveo je pri vojsci ili u vojsci – najprije kao predavač na nekadašnjem Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu, potom je prešao u MORH-ovu upravu za razvoj, proizvodnju i nabavu, a onda u Glavni stožer Hrvatske vojske, gdje će već 1992. postati zamjenik načelnika Obavještajne uprave (ObU).
O neprijateljskoj vojsci je znao gotovo sve: 'Bilo je jasno da nema nikakvih izgleda za mirnu reintegraciju okupiranih područja'
Cijeli radni vijek proveo je pri vojsci ili u vojsci – najprije kao predavač na nekadašnjem Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu, potom je prešao u MORH-ovu upravu za razvoj, proizvodnju i nabavu, a onda u Glavni stožer Hrvatske vojske, gdje će već 1992. postati zamjenik načelnika Obavještajne uprave (ObU).
Komentara 13
PRESEDNIKA je 90.dočekala razoružana TO,bez policije,vojske ,vanjske diplomacije,enormni dug,pljačka u privatizaciji koja počinje 88/89,o obavještajnoj službi da ne govorimo.Već 1993 imamo razgraatu obavještajnu službu koja je čak prisluškivala Slobodana.2000 kad je izvršen državni udar od strane Ivica /stipan prvo što rade jest rasfirmiranje obavještajne službe, iz vojske su izbačeni svi časnici, a ostaju oficiri jna.Pisle toga hrvatska nikada neće imati obavještajnu službu jer je stavljena pod nazor BIE.
Specijalni rat zapadne alija nse, u Jugoslaviji, je nesto sto se tek pocinje izucavati. Budaletine prave racun bez konobara.
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Ja se u potpunosti slažem sa svim što misle admin ili admini,,, da ne bi opet falio dvije godine, bio kartoniran iako komentar ne krši baš nijedno pravilo, ili jednostavno bio obrisan bez obrazloženja...