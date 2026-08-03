O neprijateljskoj vojsci je znao gotovo sve: 'Bilo je jasno da nema nikakvih izgleda za mirnu reintegraciju okupiranih područja'

Brigadni general Ivan Pokaz jedan je od onih koji je u Domovinskom ratu o neprijateljskoj vojsci znao gotovo sve. Čak i više nego o Hrvatskoj vojsci, što nije čudno kad se zna da se u to vrijeme bavio obavještajnom djelatnošću, svime onim što se događalo iza bojišnice. Iako u mirovini, i danas je vrlo aktivan. Ne samo kao savjetnik u Kabinetu ministra Tome Medveda, potpredsjednika Vlade zaduženoga za nacionalnu sigurnost, a prije toga kao savjetnik ministra obrane Damira Krstičevića, nego i kao predavač i autor znanstveno-istraživačkih radova iz područja sigurnosti. Pokaz je magistar znanosti iz područja elektrotehnike, no cijeli radni vijek proveo je pri vojsci ili u vojsci – najprije kao predavač na nekadašnjem Vojnotehničkom fakultetu u Zagrebu, potom je prešao u MORH-ovu upravu za razvoj, proizvodnju i nabavu, a onda u Glavni stožer Hrvatske vojske, gdje će već 1992. postati zamjenik načelnika Obavještajne uprave (ObU).