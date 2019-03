Slučaj iz Vrapča: Pet godina nije izašao iz sobe zbog igrica

Dolazi mama i dovodi mi svog 22-godišnjeg sina. On je lica punog bubuljica iz kojih doslovno teče gnoj, kosa mu je rijetka, slušam je i čujem priču koja djeluje zastrašujuće. On igra strategijske igrice i iz sobe nije izišao pet godina. Ona mu tri puta dnevno doslovno nosi hranu u sobu i to je to – opisao je svoj prvi susret s ovisnikom o videoigricama doc. dr. sc. Ante Bagarić, pročelnik Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče.

Bilo je to 2008. godine i ovaj je pacijent nakon nekoliko mjeseci bio dobro, ali otada ovisnici o videoigricama i internetu više nisu tek sporadična pojava nego su takve dijagnoze sve češće. Upravo je ovisnost o internetu bila tema konferencije o ovisnostima ponašanja održane u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, gdje se moglo čuti i kako je ta ovisnost u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje (DSM-V) još uvijek uvjetna kategorija.

Dakle, formalno je i “na papiru” ovisnost o internetu i dalje nešto što tek treba točno definirati i istražiti. U stručnim krugovima raspravlja se tako, primjerice, treba li ovu ovisnost raščlaniti jer na internetu je netko ovisan o igricama, netko o internetskom šopingu, cyber-seksu i tako dalje. Za doc. Bagarića, međutim, dvojbe nema jer mu je praksa u Vrapču pokazala da je, kako je rekao na spomenutom događanju, uz alkohol, drogu i kocku, ovisnost o internetu ozbiljan psihički poremećaj.

– Da bismo neku bolest liječili, moramo početi od imena. Mi u psihijatriji skloni smo ovaj poremećaj, koji još uvijek nema punopravno ime, nazvati ovisnost o internetu, što nije sasvim točno ni najpreciznije, ali danas nemamo bolje rješenje. Neki tvrde da ova ovisnost ne postoji nego da je simptom nekog drugog psihičkog poremećaja. Ja mislim da ovisnost o internetu postoji kao poseban entitet i poseban psihički poremećaj – rekao je psihijatar Bagarić dodajući kako će o internetskoj ovisnosti biti još mnogo istraživanja, no siguran je da će kao dijagnoza steći punopravno članstvo u navedenoj klasifikaciji psihičkih poremećaja DSM-V-a.

Kao i kod drugih ponašajnih ovisnosti, o drogi, alkoholu i kockanju, tako su i za ovisnost o internetu “kandidati” mladi anksiozni ljudi podložni sredstvu ovisnosti. Ovisnost o internetu, međutim, posebno je problematična jer je računalo danas u svakom domu i što je sredstvo za rad i komunikaciju. Internet je dio svakodnevice.

