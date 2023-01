Slučaj Irine VU: U splitsku krim-policiju dovedeno nekoliko osoba, istražuje se nestanak ruske jahte

Nakon otkrića Večernjeg lista o nestanku luksuzne ruske jahte iz luke u Betini, policija je započela kriminalističko istraživanje. Sada se doznaje kako je u krim-policiju u Splitu dovedeno nekoliko osoba na ispitivanje, a koji su povezani s cijelim slučajem. Naime, istragu trenutno vodi ravnateljstvo policije zajedno sa splitsko-dalmatinskom i šibensko-kninskom policijskom upravom, zbog čega je ispitano nekoliko osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Više detalja iznijelo je i Ministarstvo unutarnjih poslova.

" Kriminalističkim istraživanjem koordinira Ravnateljstvo policije, a u službene prostorije dovedeno je nekoliko osoba

Vezano uz isplovljavanje plovila IRINA VU iz Republike Hrvatske u listopadu 2022. godine, a koje se nalazilo pod međunarodnim mjerama ograničavanja, policijski službenici su tijekom jutra na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske doveli nekoliko osoba na kriminalističko istraživanje. Također, u tijeku je provođenje dokaznih radnji pretrage doma i dr. prostorija na više lokacija. U realizaciji kriminalističkog istraživanja sudjeluju Policijska uprava šibensko-kninska i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, a koordiniraju ga policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Šibeniku."

Podsjetimo, početkom siječnja otkrili smo kako je luksuzna jahta nestala iz luke u Betini, a koja je službeno bila na popisu ''zamrznute'' imovine. Inače vrijednosti od oko 5 milijuna eura, nalazi se u vlasništvu tvrtke ruske oligarške obitelji bliske Vladimiru Putinu - Alishera Usmanova i Irine Usmanove. Cijeli slučaj bio je još k tome bizarniji što je umjesto Irine VU uplovila gotovo identična jahta koja je navodno trebala fingirati da je 'Irina VU' još uvijek na vezu.

Resorni ministar Oleg Butković nakon ovog otkrića smijenio je tri osobe.

- Da je sve učinjeno kako treba, do ovoga ne bi došlo, stoga ja kao ministar preuzimam svu odgovornost. Zbog toga sam donio odluku o razrješenju načelnika sektora za sigurnost plovidbe koji je direktno bio odgovoran javiti lučkim kapetanijama, kao i lučkog kapetana u Šibeniku te voditelja ispostave u Betini. Ti ljudi sigurno to nisu namjerno učinili, ovo je pogreška koja im se dogodila i u tom smislu vjerujem da se to više neće dogoditi jer su sada poduzete mjere što se tiče nadzora tih jahti.

