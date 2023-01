Butković proveo razrješenja zbog nestanka jahte: 'Ti ljudi to sigurno nisu namjerno učinili'

Nakon što je Večernji list nedavno otkrio slučaj nestale luksuzne jahte 'Irina VU' u betinskoj luci, vlasti su krenule u istragu okolnosti ovog događaja. Nadležni ministar Oleg Butković prošloga je tjedna izjavio kako još ''ne može nikoga prozivati dok ne bude imao sve informacije'', a danas je dao izjave za medije po tom pitanju uoči sjednice Vlade.

Napomenuo je na početku kako su provedena razrješenja nekoliko odgovornih osoba.

- Ti ljudi to sigurno nisu namjerno učinili, ovo je pogreška koja im se dogodila i u tom smislu vjerujem da se to više neće dogoditi jer su se sada poduzele mjere što se tiče nadzora tih jahti - kazao je na početku.

- Mi smo zapečatili tu jahtu, ali se u tom lancu dogodio određeni propust - kazao je te dodao kako je ''odgovoran za ovaj propust''.

- Propust je učinjen, tu nema natrag i nadam se da se ovo više neće dogoditi. Lučke kapetanije su sada dobile i nalog da jednom dnevno obilaze jahte. Budući da se neke nalaze u marinama, tražili smo i nadzorne kamere. Jahta koja je sada u Turskoj ukinute su sve svjedodžbe, tako da ona sada nije sposobna ploviti - zaključio je Butković.

Govoreći o Zakonu o pomorskom dobru, Butković je ponovio kako neće doći do privatizacije hrvatskih plaža.

- Taj Zakon je donijet 2003. godine kada je većina bila SDP-ova i mi 20 godina radimo po zakonu koji ima čitav niz nedostataka. Nitko se nije uhvatiti u koštac s tom temom jer je to uvijek osjetljiva priča. Vi imate 18 ograđenih plaža po tom važećom zakonu - jel vi vidite apsurd u tome? SDP i IDS traže da se taj zakon povuče, a te plaže su privatizirane po zakonu kojeg su oni donijeli. Postoje lokacije koje će morati zbog sigurnosti za ljude biti isključene iz opće uporabe - objasnio je ministar.

- Ovo je prvo čitanje zakona, postoji još i drugo, a ako postoji bilo kakvo poboljšanje koje treba uvesti, napravit ćemo to. Ipak, namjera ovog zakona nije bila privatizacija plaža. Uvodimo javni natječaj, kazne, nadzor - kada je SDP bio na vlasti, to se radilo po principu tko dođe prvi, taj će dobiti natječaj - dodao je.

Ministar Butković se dotaknuo i povećanja cijena trgovačkih lanaca nakon što je u Hrvatskoj uveden euro.

- Oni koji su Vladi dostavili cijene svojih proizvoda, napravili su to jer žele dobro hrvatskim građanima, vjerujem da će uskoro i ostali. Odgovornost trgovaca je da dostave cijene. Oni dižu cijene i neki od njih su napravili lošu sliku koja ide na štetu hrvatskih građana. Ako ih ne dostave, onda ćemo koristiti neke druge institucije - osvrnuo se te napomenuo kako je ova Vlada ''donijela mjere kada je trebalo''.

- Vjerujem kako će biti sve više pomaka, Filipović provodi sastanke. Trgovci nemaju konkretan rok, ali radimo na tome da se to uskoro dovrši - komentirao je.

Dotaknuo se i vlaka koji bi povezivao centar Zagreba sa zračnom lukom 'Dr. Franjo Tuđman'.

- Moje mišljenje je bilo od početka da nije najbolje rješenje povezivati tramvajem zračnu luku s centrom grada. Proveli smo sastanak s Tomaševićem i zaključili smo da je bolje provesti željeznicu. Radi se o malom dijelu, dakle malenoj investiciji. To ćemo vjerojatno financirati iz EU fondova, neće nam trebati grad za to. Trebat će nekoliko godina da se to izgradi - zaključio je ministar.

Podsjetimo, nestala jahta bila je na popisu ''zamrznute'' imovine sankcioniranih ruskih tajkuna od strane EU, SAD-a i Velike Britanije zbog ruske agresije nad Ukrajinom. Vrijednost jahte pod nazivom "Irina VU" procjenjuje se neslužbeno na oko 5 milijuna eura te se nalazi u vlasništvu tvrtke ruske oligarške obitelji bliske Vladimiru Putinu - Alishera Usmanova i Irine Usmanove.

Da cijela stvar bude bizarnija, u betinsku luku prije nekoliko je dana uplovila gotovo identična jahta koja je navodno trebala pred javnošću i institucijama fingirati da je "Irina VU" još uvijek na vezu.

>> VIDEO Pogledajte kako je luksuzna jahta udarila u pristanište brodova