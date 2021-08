Slovenska diplomatkinja izazvala skandal u hrvatskom moru: 'Sad nije lovostaj, od*ebi, sve ću hapsiti'

Špela Cimerman slovenska je diplomatkinja koja je vodila poglavlje pregovora za područje unutarnjih poslova tijekom hrvatskog pristupanja Europskoj Uniji. Ne skriva strast prema podvodnom ribolovu ili barem poziranju s kapitalnim ulovom, što ne bi bio nikakav problem da upravo ulov kojim se pohvalila 5. kolovoza ove godine na Facebooku nije zabranjeno loviti upravo u to doba, piše Morski.hr.

Naime, razdoblje lovostaja u kojem se kirnja (Epinephelus spp.) ne smije loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živa ili u svježem stanju jest od 1. srpnja do 31. kolovoza.

Na ovo su je upozorili podvodni ribolovci, na što je, nimalo u skladu sa svojim diplomatskim statusom, odgovorila vulgarnim rječnikom i vrlo neugodnim psovkama ispod javno objavljene fotografije.

"Svaka čast na trofeju u vrijeme lovostaja… mislim da je svaki komentar suvišan. Nažalost…", upozorio ju je jedan ribolovac s izdvojenim i zaokruženim dijelom Pravilnika o zaštiti riba i drugih morskih organizama, koji to propisuje eksplicitno.

Na to mu je Cimerman odgovorila:

"Uhvatim samo za jesti…. Imam ja dozvolu od ministarstva za pomorstvo."

U prepisku se uključio i profil „Sea Spirit Adria“, na kojem dotična Špela također objavljuje svoje statuse, pa i sporni ulov riječima, citiramo: "Odjebi kirnje trenutačno nisu u lovistaju."

Nakon toga je odgovorila na slovenskom:

"Imam dopuštenje i pravo da sponzoriram svoj posao", pa onda: "Imam dozvolu za podvodni ulov od 5 kg dnevno."

Foto: Facebook

Na ponovna upozorenja da se kirnja ne smije loviti u ovo doba godine i da lovi kad nije lovostaj, sad ponovno sa svog profila Špela Cimerman odgovorila je kritičaru: "Ne seri!!!"

Do gospođe Cimerman ili bar njenih nadređenih Morski.hr pokušao je doći preko kontakt-telefona u belgijskom Uredu Europske komisije, gdje se navodno bavi vanjskim poslovima s Afrikom, no telefon je bio isključen. No, javila se na broj svoje udruge Sea Spirit Adria koja se bavi jedrenjem, podvodnim ribolovom, plivanjem i jogom, čija je predsjednica.

Razgovor novinara Morskog.hr i Špele Cimerman pročitajte OVDJE, a mi prenosimo najvažnije dijelove.

Foto: Facebook

Možete li komentirati objavu fotografije kirnje za vrijeme lovostaja?

– Ta fotografija stara je pet godina. Ja imam tamo plavu kratku kosu, a sad imam dugu crnu kosu.

Biste li nam poslali original fotografiju, da vidimo u exifu kad je fotografirana, pa da razriješimo – je li za vrijeme lovostaja ili nije?

– Možete doći do mene ovdje u Mandalinu, u Šibeniku sam. A imate je na mojoj stranici, na Facebooku i nemojte me molim vas gnjaviti.

Jeste li vi odgovarali s profila Sea Spirit Adria?

– Jesam. Ja sam predsjednica te udruge.

Je li primjereno jednom diplomatu u EU da odgovara riječima „ne seri“, „odjebi“ i slično?

– Ja nisam diplomat, ja radim u Somaliji. Imam PTSP. Molim vas, ostavite me na miru.

Imate PTSP i radite u Somaliji. Niste diplomat?

– Ne, sada sam pukovnik vojske. Bila sam diplomat u RH od 2009. do 2014. godine.

Foto: Facebook Imate sve potrebne dozvole za ribolov u Hrvatskoj?

– Ja ne ribolovim uopće – odjednom je kazala.

A jeste li imali dozvole kad je ova riba ulovljena?

– Naravno, ja imam stalni boravak u RH i sutra vadim državljanstvo.

Čestitam, ali recite mi jeste li imali dozvolu za ribolov kad je ova riba ulovljena?

– Jesam. Kod Škarpine u Nerezinama na Lošinju sam uzela dozvolu – kaže i potvrđuje da je to lako provjerljivo. Ja sutra uzimam državljanstvo Republike Hrvatske, jer meni srce plače za ovu zemlju. I izaći ću na sljedeće parlamentarne izbore u RH i sve ću hapsit'! Sav organizirani kriminal u ovoj zemlji.

Naknadnom provjerom na njenom osobnom Facebook profilu vidljivo je da je istu fotografiju prvi put objavila 15. lipnja 2018. godine, dakle u dijelu godine kada nije na snazi lovostaj, ali originalnu fotografiju nije moguće dobili, pa je nažalost teško provjeriti kad je doista riba ulovljena. Ipak, ostaje gorak okus u ustima kada netko tko radi u diplomaciji i bavi se tako ozbiljnim poslom sebi dopušta ovakvo ponašanje.