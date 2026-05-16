Što stoji iza američke odluke o povlačenju vojnika iz Europe? Demokrati i republikanci na nogama: 'Ovo je strašno'

Pentagon je objavio da zaustavlja raspoređivanje 4.000 vojnika u Poljsku nakon što je vlada predsjednika Donalda Trumpa već najavila povlačenje tisuća vojnika iz Njemačke. Prema navodima američkih dužnosnika, riječ je o planu u Poljskoj stacionirati dodatne snage iz 2. oklopne borbene brigade američke kopnene vojske, piše DW.

General Christopher LaNeve, vršitelj dužnosti načelnika stožera američke kopnene vojske, rekao je da je zapovjednik američkog Europskog zapovjedništva „dobio upute o smanjenju snaga“. LaNeve, koji je svjedočio pred Odborom Zastupničkog doma za oružane snage, rekao je da je „imalo najviše smisla da ta brigada ne ide u raspoređivanje u operativnom području“, ali nije naveo detaljnije razloge za tu odluku. Na saslušanju u Zastupničkom domu bio je i Dan Driscoll, dužnosnik američkog ministarstva obrane zadužen za kopnenu vojsku koji je rekao kako je raspoređivanje zaustavljeno „prije nekoliko dana“.

Joe Courtney, demokratski zastupnik iz Connecticuta koji je član tog odbora, rekao je da taj potez šalje „užasnu poruku“ i dodao da saveznici „pažljivo prate" što to Sjedinjene Države čine u Europi. Mike Rogers, republikanski zastupnik iz Alabame i najviši republikanski član odbora Kongresa za oružane snage, rekao je: „Ne znamo što se ovdje događa, ali mogu vam reći da nismo zadovoljni onime o čemu se govori. Osobito zato što s nama nije provedeno nikakvo zakonski predviđeno savjetovanje.“

Don Bacon, republikanski zastupnik iz Nebraske, rekao je da su poljski dužnosnici bili „zatečeni“ tim potezom. Odluku je nazvao „neprihvatljivom“ i dodao da je „sramota za našu zemlju ono što smo upravo učinili Poljskoj“. Bacon je rekao da bi ovaj odbor Kongresa trebao pozvati na odgovornost američkog ministra obrane Petea Hegsetha zbog tog poteza: „To je pogrešno".

Glasnogovornik Pentagona Joel Valdez rekao je da „odluka o povlačenju vojnika slijedi sveobuhvatan, višeslojni proces“ i dodao da „nije riječ o neočekivanoj odluci donesenoj u zadnji trenutak“. Poljski premijer Donald Tusk rekao je na konferenciji za novinare da je „dobio jamstva“ da su „te odluke logističke prirode i da neće izravno utjecati na sposobnosti odvraćanja ni na našu sigurnost“.

Smanjivanje broja američkih vojnika događa se u trenutku dok se nastavlja i čak intenzivira ruska agresija na Ukrajinu. Trump je ranije ovog mjeseca rekao da će SAD povući 5.000 vojnika iz Njemačke, nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz izjavio kako Iran „ponižava" američku vladu u ratu kojeg su počeli SAD i Izrael. Trump je oštro reagirao na te izjave i rekao da bi njemačkom kancelaru bilo bolje baviti se „sređivanje svoje propale zemlje". Na sigurnosnom skupu u Estoniji američki podtajnik za kontrolu naoružanja i međunarodnu sigurnost Thomas G. DiNanno rekao je kako smanjenjivanje američkih snaga u Europi već „stoji crno na bijelo", ali je dodao kako „SAD nikamo ne odlazi".