Oluja koja je poharala Sloveniju kreće se prema Hrvatskoj: Izdano upozorenje za tri regije

Zbog mjestimice mogućih izraženih pljuskova i grmljavine za tri regije izdano je danas žuto upozorenje. Riječ je o osječkoj, zagrebačkoj i karlovačkoj regiji. Naime, u svima je vjerojatnost grmljavine između 40 i 70 posto.

Foto: DHMZ

Slovenci su također najavili nestabilno vrijeme, a dijelove Austrije i Slovenije već je pogodila tuča. Kako navodi Neurje.si, poslijepodne se očekuje da će se nevrijeme kretati prema jugoistoku, u smjeru Hrvatske. Dio Hrvatske, naime, označen je na njihovoj karti drugom razinom opasnosti. Riječ je o razini koja označava veliku vjerojatnost jačih oluja.

Europski sustav upozorenja na oluje (Estofex) za Hrvatsku je, također, postavio upozorenje drugog stupnja. Estofex najavljuje oborine i ističe mogućnost pojave tuče.

Vrijeme u srijedu

Sutra će u većini krajeva djelomice biti sunčano, posebno na Jadranu. Uz prolazno više oblaka, mjestimične kiše pa i grmljavine, ujutro može doći do nevremena, ponajprije u dijelovima središnje i istočne Hrvatske. Posebice navečer i u noći na četvrtak jače nevrijeme moguće je u najsjevernijim predjelima.

Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom slab, uz pljuskove kratkotrajno pojačan, a na Jadranu u najtoplijem dijelu dana do umjeren, većinom jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 20°C, na Jadranu između 20 i 24°C. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33°C.

