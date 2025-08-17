Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
17.08.2025. u 18:05

Pametna i gorda žena, nije se ona ničega odricala, jer Boba niti je bila glupa, niti se odricala najviših moralnih načela, ali je prema Beogradu, Srbiji i svemu u što se pola njezina svijeta pretvorilo, bila izrazito ogorčena. No, nikad tako da klizne u prostaštvo nacionalizma i, ne daj Bože, hrvatskoga europčanskog novoustašluka

Veliki pripovjedač i mistifikator, autor andrićevski upečatljivih pripovijetki, koje su pritom u sebi imale i onoga generacijskog - dijelio ga je s Danilom Kišom i Filipom Davidom - baštinjenja kratkopričalačkih strategija Jorgea Luisa Borgesa, Mirko Kovač istodobno je uzimao od stvarnosti i đavolski se u nju upisivao. Štošta se tako oko njega, kao i u životima nas, njegovih čitatelja, poslije znalo odviti i zbiti kao u njegovim pričama. Grehota je, zapravo, ne samo po literaturu nego i po žive živote, što je hrvatska književnost Mirka Kovača zapravo odbila, nakon što joj se, po emigraciji iz Miloševićeve Srbije, iz Rovinja onako usrdno nudio. Grehota, velim, jer su ta čitanja i učitavanja mogla biti jedan veličanstven vatromet doživljaja i znakova, koji ne samo da je mogao preporoditi talentom i lakoćom oskudnu suvremenu hrvatsku prozu, nego joj je mogao vratiti one njezine već vrlo davno izgubljene pripovjedne moći.

Ključne riječi
Slobodan Matić miljenko jergović

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još