Veliki pripovjedač i mistifikator, autor andrićevski upečatljivih pripovijetki, koje su pritom u sebi imale i onoga generacijskog - dijelio ga je s Danilom Kišom i Filipom Davidom - baštinjenja kratkopričalačkih strategija Jorgea Luisa Borgesa, Mirko Kovač istodobno je uzimao od stvarnosti i đavolski se u nju upisivao. Štošta se tako oko njega, kao i u životima nas, njegovih čitatelja, poslije znalo odviti i zbiti kao u njegovim pričama. Grehota je, zapravo, ne samo po literaturu nego i po žive živote, što je hrvatska književnost Mirka Kovača zapravo odbila, nakon što joj se, po emigraciji iz Miloševićeve Srbije, iz Rovinja onako usrdno nudio. Grehota, velim, jer su ta čitanja i učitavanja mogla biti jedan veličanstven vatromet doživljaja i znakova, koji ne samo da je mogao preporoditi talentom i lakoćom oskudnu suvremenu hrvatsku prozu, nego joj je mogao vratiti one njezine već vrlo davno izgubljene pripovjedne moći.
Pametna i gorda žena, nije se ona ničega odricala, jer Boba niti je bila glupa, niti se odricala najviših moralnih načela, ali je prema Beogradu, Srbiji i svemu u što se pola njezina svijeta pretvorilo, bila izrazito ogorčena. No, nikad tako da klizne u prostaštvo nacionalizma i, ne daj Bože, hrvatskoga europčanskog novoustašluka
Nema promjena, a neki su Kutlešini potezi nadmašili i Bozanićevu beživotnost
Relativizacija ustaškog pozdrava? Ksenofobija prema stranim radnicima i hrvatskim Srbima? Muk na Kaptolu
'Klanjač' iz Širokog Brijega vrh je ledene sante radikalne salafitske zajednice
Službena Islamska zajednica u BiH posve se ogradila od poteza teologa i političara Sanina Muse, no propovjednici Pezić i Ljakić govore da postoji viša dimenzija problema
Što je ovo, i u Beogradu viču "ustaše, ustaše"... Je l' to kažnjivo?
Naš ministar policije kaže da hrvatska policija neće fizički ulaziti na tribine, udarati ljude i koristiti silu zbog verbalnog delikta. Bravo!
Jačanje desnice u Hrvatskoj nije isključivo Plenkovićeva odgovornost
'Dokument dijaloga' famoznog Vijeća nije nastao iz vedra neba, nego nakon HOS-ove ploče u Jasenovcu, pa ni ne može biti kriv za sve danas
Turisti se žele osjećati počašćeno, a ne oderano
Većina Europljana trpi zbog inflacije i pred jadranskim je domaćinima da u idućim sezonama cijene i kvalitetu ujednače
Vučić je spreman na puno ustupaka za ulaz u EU, kukavičje jaje je Dodik
Zapadni Balkan mogao bi biti samo čip na stolu za rulet Trumpa i Putina ovog petka u Anchorageu.
Arsen i Gabi, čarobnjaci hrvatske riječi koja je bila - jača od metka
Kad je u slobodnoj Hrvatskoj konačno progovorila pred televizijskim kamerama kako su joj partizani pred njenim očima oteli oca da bi ga bez objašnjenja pogubili , čak i tri četvrt stoljeća kasnije njezina bol i dalje je bila opipljiva. Pamtim samo sretne dane, kaže refren, da bih našu ljubav spasla. No, neke stvari su prevelike da bi se tek tako zaboravile. A tragedije se zbrajaju.
Ne treba se sramiti puta od rova i puške do Europskog parlamenta
Hrvatski europarlamentarci, dvojica pokojnih i jedan živući, nisu krivi što su morali braniti svoju domovinu, ali to je – htjeli, ne htjeli – dio njih, a kroz njih i dio Europskog parlamenta, dio Europe.
Ključno i dalje nije jasno, tko je odgovoran za kalvariju na brodu Lastovo
Prema rezultatima istrage uzroka nesreće koju je predvodilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, odgovorni su bivši predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta, zapovjednik broda Goran Đolonga i sama Jadrolinija, zbog neuspostavljenog sustava upravljanja sigurnošću, kao i neprovođenja odredbi istog sustava.