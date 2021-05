Slavonci glasaju za HDZ jer im daje radna mjesta

Slavonija je u nedjelju uglavnom birala HDZ. U četiri slavonske županije njihovi su kandidati postali županima već u prvom krugu, jedino ih u Vukovarsko-srijemskoj čeka završna borba za dva tjedna. Slavonija je pak poznata po masovnom iseljavanju, za što Slavonci često krive upravo HDZ kao stranku koja je u Hrvatskoj najdulje na vlasti.

Poslovično se već, dakle, “pljuje” po HDZ-u, a na izborima se zaokružuje HDZ. Je li to svojevrsni slavonski paradoks?

Državne investicije



– Ostali su oni koji imaju radna mjesta i oni su glasali za one koji su im ta radna mjesta osigurali. U proteklih desetak godina povećala se uloga države kao poslodavca u širem smislu, i na državnoj i na lokalnoj razini, a i uloga države kao investitora, koja zamjenjuje zapravo tržišne investicije. Javljaju se, dakle, investicije na razini lokalne samouprave, a koje dolaze iz državne intervencije, kako iz nacionalnih tako i iz europskih izvora.

I, naravno, dobro je onima koji su se uspjeli ugurati u taj vlak državnih investicija, državne ili lokalne uprave, i biraju one koji su im te poslove dali. A građani koji su radili na privatnom tržištu nisu mogli naći adekvatne poslove pa su se iselili – započinje ekonomski analitičar dr. sc. Damir Novotny, dobro upoznat sa situacijom u Slavoniji.

Ne djeluje tržište rada u ovome trenutku, nastavlja on, u korist onih koji su se iselili.

– Ponuda poslova na tržištu rada u Slavoniji nije adekvatna očekivanjima populacije koju možemo slobodno nazvati privremenim migrantima. Oni su jednostavno vidjeli priliku na europskom tržištu rada, jer u Slavoniji, nažalost, nema dovoljne konkurencije na strani ponude poslova, nego se uglavnom vežu za državne poslove, za državnu upravu i državna poduzeća. I tu je onda logika glasača jednostavna: priključuje se tom glavnom smjeru za koji ocijeni da mu može u sljedećim godinama koristiti da nađe posao za sebe ili obitelj – nastavlja on.

Demokracija je, kaže, uvijek povezana s tržištem.

– Da je SDP taj koji kreira radna mjesta, glasovali bi za SDP, to nije ideološko pitanje – zaključuje Novotny.

– Građani procjenjuju da je stanje loše i da praktički vlastitim snagama ne mogu izaći iz te krize, već trebaju pomoć centralne vlasti – komentira pak politički analitičar prof. dr. sc. Ivan Rimac.

– U tom kontekstu se onda vrlo često bira opcija koja je na vlasti u državi, kao netko tko bi mogao, u slučaju da je i na lokalnoj razini prisutan, povećati broj investicija i dati zamah gospodarstvu. Naravno, kad je HDZ na vlasti, ta osovina investicija postoji, i svaki put kad HDZ ide u lokalne izbore, dužnosnici na nivou države obilaze lokalne jedinice i obećavaju investicije iz budžeta ili iz europskih fondova, što jest primamljivo. Međutim, realno, kritika koja se pojavljuje protiv HDZ-a vrlo je opravdana, jer većina tih investicija ide sporo, novac se neracionalno troši i, što je najvažnije, te investicije ne povećavaju gospodarsku aktivnost. Vrlo često rade se infrastrukturni projekti, što nije loše, no i oni za svrhu moraju imati rast gospodarske aktivnosti – rezimira profesor Rimac.

Stava je kako se na čelo gospodarskih subjekata u kojima država, županija ili grad imaju udjela “vrlo često dovode nesposobni ljudi koji još dodatno unište proizvodne kapacitete”.



Mladi ne idu na izbore



– I to je ono što stvarno treba kritizirati kod HDZ-a, no tu bitnih pomaka nema – ocjenjuje on.

Postavit će i pitanje zašto iseljavanje “ide tako naglo i tako daleko”.

– Uvijek smo imali migracije stanovništva iz sela u grad, ali postojala je stepenica koja vas je dovodila u bolji položaj ako idete, primjerice, iz sela u regionalni centar. To je sve postalo neatraktivno jer je gospodarska aktivnost u zemlji vrlo mala i razlika između kvalitete života na periferiji i u centru kao što je Zagreb nije velika da bi motivirala za preseljenje, već se traže mnogo povoljniji modeli, kao što su Njemačka, Danska ili Irska. Analiza prihoda pokazuje da se s visokom stručnom spremom u Hrvatskoj zarađuje šest puta manje nego s višom školom u Njemačkoj – podcrtava Rimac.

I zaključno, navodi kako u retorici političkih dužnosnika mlađe generacije više ne prepoznaju apsolutno nikakve svoje probleme, interese ili životne namjere pa su frustrirani i ni ne sudjeluju u izborima.

