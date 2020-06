Škoro: Plenković je pomogao rehabilitaciji SDP-a

ZAGREB, 17. lipnja 2020. (Hina) - Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao je u srijedu da je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pomogao rehabilitaciji SDP-a poručivši kako su mu smiješne pošalice o tome da je glas za Domovinski pokret glas za SDP .

„Njegove šale, doskočice, pošalice i žaoke o tome da je glas za Domovinski pokret glas za SDP je smiješno. Ljudi vide kakve su to poruke i da nisu utemeljene i argumentirane. Ako je netko pomogao SDP-u da se rehabilitira i dođe sa 15 posto od prije dvije godine to su liste koje je slagao Plenković za europarlamentarne izbore te osoba koju je kandidirao na predsjedničkim izborima”, rekao je Škoro novinarima upitan o Plenkovićevoj izjavi da ga vidi u ministarstvu sreće.

Smatra i da bi trebalo prekinuti pošalice na račun ministarstva sreće jer to mistarstvo i postoji u nekim zemljama. Uz to, indeks sreće je ekonomska kategorija. „Ako se to nekome ne sviđa ne znači da to ne postoji. Postoji i vrlo je relevantno ”, kazao je.

Škoro ne nazočio predstavljaju kandidata Domovinskog pokreta za I. Izbornu jedinicu koju nosi Zlatko Hasanbegović.

Hasanbegović: Domovinski pokret politička brana dolasku SDP-a na vlast

I Hasanbegović je poručio da je Domovinski pokret jedina politička brana dolasku SDP-a na vlast te sve Plenkovićeve dosjetke s tim u vezi smatra besmislenima. Drži i kako će Plenković na ovim izborima postići „povijesni rezultat svoje političke pomajke Jadranke Kosor”.

Upitan za komentar SDP-ovog programa za zdravstvo i plana da bi cijeli dan otvorili bolnice za pacijente, Škoro je kazao da je za to ako u proračunu ima dovoljno novca za to da se zaposlene u zdravstvu nagradi za rad u smjenama. No, smatra, novca za to nema dovoljno. Istaknuo je i kako SDP i HDZ imaju veliku listu obećanja koja daju bez ikakve argumentacije. „Ako bi oni radili po danu i noći, mi bi duplo radili po danu i noći”, poručio je. Najvećim problemom drži činjenicu što će naša zemlja u idućih deset godina imati manjak 2700 liječnika iako i sada imamo manjak zdravstvenih radnika.

Vrkljan nije teret nego blagoslov za Domovinski pokret

Negirao je i da je šef Zavoda za endokrinologiju u KB-u Sestre milosrdnice Milan Vrkljan, koji je na drugom mjestu u II.izbornoj jedinici teret stranci jer nikada nije bio osuđen za bilo što. „Ne mislim da je bilo kakav teret, mislim da je blagoslov za Domovinski pokret”, kazao je.

Potvrdno je odgovorio na novinarski upit je li Nino Raspudić, koji se nalazi na Mostovoj listi, u pregovorima tražio da svih 14 kandidata u II. izbornoj jedinici budu njegov izbor, a zbog čega nije ostvaren dogovor s Domovinskim pokretom. „Raspudić je sam sinoć izjavio na pitanje je li tražio cijelu izbornu listu da jest. Mogu samo potvrditi da je tražio svih 14 mjesta za svoju neovisnu listu”, kazao je.

Škoro je potvrdno odgovorio na upit hoće li staviti svoj potpis na Zakon o obnovi Grada Zagreba upozorivši kako je stanje u Čučerju, Markuševcu i zagrebačkoj periferiji još i teže nego u centru grada. „Ne samo da ćemo staviti potpis, nego ćemo ako treba i inicirati puno amandmana da bi se donio kvalitetan zakon o obnovi Grada Zagreba”rekao je. Izrazio je i nezadovoljstvo što se ide na parlamentarne izbore prije nego što je taj zakon donesen.

Predstavljajući kandidate na listi, Hasanbegović je istaknuo važnost tzv. četiri zagrebačke izborne jedinice na rezultate izbora poručivši kako se u njima odlučuje o političkoj pobjedi ili političkom porazu. Izrazio je i sigurnost da će uspjeh kandidata koalicije okupljene oko Domovinskog pokreta postaviti temelj za političku pobjedu koalicije.