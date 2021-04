Škorin DP oštro odgovorio HDZ-u: Drugovi, vi ste u koaliciji sa strankom koju je osnovao srpski zločinac

Nakon što je HDZ Grada Zagreba poslao priopćenje u kojem se navodi da je Domovinski pokret suprotan od onoga kakvim se predstavlja, oglasio se Mario Radić, zamjenik predsjednika DP-a.

"U istom priopćenju, HDZ odlazi čak i korak dalje od svog najvjernijeg pouzdanika - Milorada Pupovca. Gdje Milorad stade, tu HDZ produži!

Prije nego što odgovorimo na nesuvisli partijski pamflet, upućujemo javni poziv "HDZ-u Grada Zagreba" da se izjasne u čije ime govore – i tko/što je to "zagrebački HDZ"?! Jesu li to, primjerice, Andrija Hebrang i Stjepan Tuđman ili možda - Nina Obuljen i skupina Plenkovićevih ministara s optuženičke klupe? Ili možda kandidat Davor Filipović, predsjednik nadzornog odbora Hrvatskih šuma, čiji je direktor zbog korupcije završio u Remetincu, a strikan u SDP-u BiH? Tko to naše ime doziva?! Drugovi, odgovorite, tko ste!

U našem zadnjem odgovoru najčvršćem stupu TRGOVAČKE KOALICIJE HDZ-a i SDSS-a, Miloradu Pupovcu, pozvali smo i Plenkovića i Pupovca da javno proglase svoju koaliciju. Ali to, da nam umjesto Pupovca odgovori Plenković – zaista nismo očekivali. Čak niti u snu…", piše Radić na službenom Facebook profilu Domovinskog pokreta.

"Paktu Plenković-Pupovac javno zahvaljujemo što su nas poslušali i što su napokon izašli iz ormara - tako da sada svi hrvatski birači jasno vide tko su i što su, tko je s kim - i da jasno pokažu tko se zaista lažno predstavlja.

Plenkovićev HDZ je lažni HDZ koji koalira sa SDSS-om, strankom koju je osnovao ratni zločinac Goran Hadžić, strankom koja je bila temelj okupacijske vlasti u Vukovaru i na drugim područjima naše domovine. Plenkovićev HDZ nije Tuđmanov HDZ! Razlika između ta dva HDZ-a je drastična; Tuđmanova stranka je bila suverenistička, a Plenkovićeva partija je globalistička i sluganska.

Zadnji primjer postupanja Andreja Plenkovića na štetu hrvatskih građana je onaj potpunog debakla s nabavkom cjepiva. Ne ulazeći u znanstvene rasprave, samo ćemo politički komentirati da smo imali prilike vidjeti njegovo anemično i besramno ulizivanje, podjednako anemičnim briselskim birokratima – svi hrvatski građani mogli su jasno vidjeti kako hrvatske interese Plenković brani preko Kurtza, austrijskog premijera!", stoji dalje u priopćenju.

U istoj objavi Radić se osvrnuo i na glazbeni spot koji je Miroslav Škoro snimio s kontroverznim reperom, a koji je povučen.

"Mi smo odgovornu osobu za ovaj navodni, a minoran propust odmah razriješili i tako pokazali da tražimo odgovornost od svih, na svim razinama. A Plenković nije razriješio svoje korumpirane ministre, njegove HDZ-ovce odgovorne za nezabilježenu korupciju, čak i u svjetskim razmjerima. Pritisak javnosti je do sada smijenio "samo" 16 Plenkovićevih ministara zbog teških slučajeva pljačke javnog novca i korupcije, od mogućih 30 – što je preko 50 posto šuta, da se izrazimo njemu razumljivim, košarkaškim rječnikom.

Zadnje, svima očite, milijunske pljačke u Ministarstvu zdravstva, vidimo Plenković još uvijek brani. Plenkovićev HDZ i njegova TRGOVAČKA koalicija su KORUPTIVNO-KLIJENTELISTIČKI KLAN – oni su ‘KKK’! Plenkovićev HDZ je, modernom terminologijom rečeno – LAŽNI FACEBOOK PROFIL!

Ti koji se lažno predstavljaju, lažni HDZ, lažni Facebook profil, nama pišu o nekim ranijim radovima jednog mladog glazbenika, sina hrvatskog branitelja, ratnog invalida, pišu nam o politički nekorektnoj, protestnoj mladenačkoj subkulturi u čijem smo se smjeru usudili pogledati, pa da vidimo što to muči naše mlade, kako ih uključiti i zadržati u Hrvatskoj, sa svim njihovim manama, ali i dobrim stranama… Pokušaj tako jeftinog i proračunatog politikantskog napada na nas - ispod je svake razine. Svakome treba dati drugu priliku, a osobito sinu hrvatskog branitelja.

Domovinski pokret napada KORUPTIVNO-KLIJENTELISTIČKI KLAN – ‘KKK’, pišu nam baš ti koji su odgovorni za stanje beznađa i gubljenja vjere u sustav vrijednosti našeg društva, ti koji su odgovorni za ekonomsko i duhovno uništavanje lijepe naše domovine, ti koji su je raselili i opljačkali, skrivajući se iza svog lažnog domoljublja. I lažnog HDZ-a.

Na predstojećim izborima, od Zagreba do Vukovara, bira se između suverenista i globalista. Bira se između nas koji mislimo da o sudbini Hrvatske i svih hrvatskih građana mogu i moraju odlučivati samo i jedino hrvatski birači i - s druge strane - Plenkovićeve TRGOVAČKE KOALICIJE koja po "svoje" mišljenje odlazi u Bruxelles ili Beograd, strane zaklade i takozvane fondove za poticanje demokracije…

I na kraju, zahvaljujem "zagrebačkom HDZ-u" što su me poslušali i odgovorili umjesto SDSS-a – svog ključnog koalicijskog partnera, pa završavam stihovima poznate pjesme: POKAŽI MI VEĆ JEDNOM TO SVOJE PRAVO LICE!", zaključuje Radić.

