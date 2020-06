Škori će četvrtu jedinicu nositi njegova sestra: 'Stvarnost nije najbolji saveznik Anušiću'

Neće Škoro, nego sestra mu. U četvrtoj izbornoj jedinici, onoj slavonskoj u kojoj se očekivalo da će prvo ime na listi Domovinskog pokreta biti upravo Miroslav Škoro, nositeljica je Vesna Vučemilović. Znanstvenica, doktorica ekonomije i marketinška stručnjakinja, koja za sebe kaže da je “žena, majka i supruga koja svima kaže što ih ide i ne daje lažna obećanja”, probat će, tako, dobiti što više glasova u jedinici koja je tradicionalno jedna od HDZ-ovih tabora. Konkurencije se, međutim, kaže, uopće ne boji.

– Birači će odlučiti kome će dati povjerenje. Rezultati koje je Miroslav Škoro ostvario na predsjedničkim izborima i povratne informacije s terena daju nam pravo očekivati dobar rezultat u četvrtoj izbornoj jedinici – kaže nam Vesna Vučemilović, koju pitamo i za glavnog joj tamošnjeg protukandidata, HDZ-ova Ivana Anušića. Iza njega, govori V. Vučemilović, stoji stranačka mašinerija koja je građena godinama.

>> VIDEO Peternel o očekivanom broju mandata: "Bude li manje od 30-ak, bit ću tužan"

– Budući da živim u Osječko-baranjskoj županiji, mogu reći da stvarnost nije najbolji saveznik Anušićevom optimizmu. Nijedan negativan proces kojem u ovome kraju već godinama svjedočimo nije zaustavljen u njegovom mandatu. Negativni demografski trendovi, masovno iseljavanje, propast poljoprivrede i proizvodnje općenito, zapošljavanje po stranačkoj osnovi, namješteni natječaji u raznim područjima, korupcija i klijentelizam, sve to slavonski čovjek s nevjericom predugo gleda. Više nećemo gledati, sad ćemo mijenjati – uvjerena je naša sugovornica, koja kaže da postavljanje njenog imena na prvo mjesto Pokreta u četvrtoj jedinici te općenito angažiranje u politici nije bila odluka, već “prirodan slijed događaja”. Uključena je bila i u predsjedničku kampanju, i to kako bi, kaže nam, pomogla bratu svojim znanjem i kompetencijama.

– Obiteljska sam žena i to mi je bilo jedino normalno. Tijekom kampanje obišli smo cijelu Hrvatsku i susreli brojne ljude koji su u bratovim porukama i nastojanjima prepoznali način da se konačno u Hrvatskoj pokrenu prijeko potrebne promjene. Njihova nada, hrabrost i vjera u promjene ne mogu nikoga ostaviti ravnodušnim pa nisu ni mene. Formiranje stranke i nastavak političkog djelovanja bilo je jedino ispravno što se moglo napraviti. Onaj tko voli Hrvatsku, ne može ignorirati volju 465.703 građana – objašnjava V. Vučemilović, pa dodaje kako Domovinski pokret nije regionalna stranka, već “ozbiljna opcija na nacionalnoj razini”, što će “stručni ljudi s raznolikim kompetencijama” koji će biti nositelji lista i dokazati. A koliko Pokret uopće može, što se mjesta u Saboru tiče? Vesna Vučemilović kaže, dvoznamenkasto.

– Točan broj ovisi o biračima. Vjerujem u hrvatski narod koji je spreman stati na kraj štetnom duopolu HDZ-a i SDP-a, čiji je glavni rezultat poražavajuća činjenica da smo na začelju Europske unije po gotovo svim parametrima – kaže nositeljica četvrte Škorine liste, koju odmah pitamo i što kaže o programima koje su predstavili HDZ i SDP. U njima, govori, nema ni vizije ni političke volje.

– HDZ i SDP pucali bi u vlastitu nogu da učine potrebne promjene jer bi tako dokrajčili postojeći model upravljanja koji isključivo njima ide u korist. Ono što je u interesu Hrvatske protivno je interesima HDZ-a i SDP-a i oni to sami od sebe nikad neće provesti. Sve mi to više liči na nekakvu željoteku, a ne na ozbiljan progam – veli V. Vučemilović. Isključuje li to i postizbornu koaliciju s HDZ-om?

>> VIDEO Domovinski pokret Miroslava Škore predstavio koaliciju sa Zelenom listom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Mislim da je preuranjeno govoriti o postizbornim koalicijama. Svi trebamo vidjeti koji ćemo rezultat ostvariti i onda sjesti za stol. Ako međusobno kompatibilne opcije prilagode svoje zahtjeve volji naroda iskazanoj na izborima i nastupe u dobroj vjeri, dogovora bi trebalo biti. Ako bi prevladali partikularni interesi, a ego nam pomutio razum, sigurna sam da bi birači takvo neodgovorno ponašanje na ponovljenim izborima kaznili – uvjerena je V. Vučemilović, koju ptamo i što, konkretno, ona biračima može garantirati, zaokruže li baš nju?

– Odlučno ću zastupati njihove interese i bit ću dostupna svojim biračima. Žena sam s integritetom i ne pada mi na pamet biti bilo čiji žetončić. Slavonija danas zaostaje u razvoju u odnosu na druge dijelove Hrvatske. U fokusu mog djelovanja svakako će biti poljoprivreda i poduzetništvo od kojih Slavonija živi, među ostalim i zbog toga jer te grane imaju veliku perspektivu ako će se njima kvalitetno upravljati. Zaostajanje Slavonije se mora promijeniti i na tome ću predano raditi – govori Škorina sestra o onome što obećaje i njezin brat. Jesu li im, pak, politički stavovi posve isti?

– Većinu toga čovjek pokupi u obitelji, a brata i mene odgajalo je istih dvoje divnih i marljivih ljudi. Odrastali smo u istim okolnostima i u formativnim godinama gledali na svijet iz iste pozicije. Ali imamo i svojih razlika, kao bilo kojih dvoje ljudi na svijetu. Moje je vrijednosno opredjeljenje suverenizam, i to poglavito u gospodarstvu. Kad su u pitanju radnička prava, smatram da ih se treba poštovati u kontekstu preporuka Međunarodne organizacije rada koje su u većem dijelu dio kolektivnih ugovora. Miroslav je uspješan poduzetnik, a ja sam velika zagovornica zaštite radnika – objašnjava nam sugovornica pa dodaje da će se s bratom dobro upotpunjavati. A ne slažu se dobro samo sad, bilo je tako i u djetinjstvu, otkriva nam pet godina mlađa sestra.

– Kako je on stariji, uvijek je pazio na mlađu sestru, zajedno smo išli u školu i družili se s ostalom djecom iz susjedstva. Naš odnos je uvijek bio iskren i takav je i danas – kaže ova marketinška stručnjakinja, koju pitamo i koliko je marketing važan u politici. Važan je, kaže, u svim djelatnostima.

– Marketinške i PR aktivnosti služe stvaranju dojma, ali meni je, kao vjernici, puno važnija istina i promidžbenim se alatima u politici želim služiti samo zato da bi ta istina došla do ljudi. Živimo u vremenu informacijskog kaosa i istina ponekad teško nađe put – govori Vesna Vučemilović, a kad smo kod istine, pitamo i koliko nju osobno smetaju priče o tome tko je gdje bio ‘91., odnosno prije i poslije nje.

– Naklapanja o tome tko je gdje bio prije trideset i više godina jalov su posao i govori puno o tome koliko su ozbiljni problemi s kojima se Hrvatska suočava izvan fokusa javnosti. Od toga nitko u Hrvatskoj neće bolje živjeti. To je samo skretanje pozornosti i bacanje prašine u oči kako se ne bi govorilo o stvarnim problemima – kaže V. Vučemilović.