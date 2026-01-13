Naši Portali
PRIJEDLOG IDE U SABOR

Most želi šestosatni radni dan: 'Više vremena za djecu, manje stresa za roditelje'

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pejo Gašparević/Hina
13.01.2026.
u 13:58

"Šestosatni radni dan mora postati pravno zaštićena opcija, a kod djece prisutni roditelj strateški su interes Republike Hrvatske", ustvrdio je  Kujundžić.

Saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić rekao je u utorak kako ta stranka traži da se osmosatno radno vrijeme smanji na šest sati kako bi roditelji mogli više vremena provoditi s djecom, te da se to regulira zakonski. "Djeca čiji roditelji rade, odrastaju bez roditelja, a to ima ozbiljne društvene posljedice," upozorio je Kujundžić na konferenciji za novinare. Objasnio je kako šestosatno radno vrijeme ne bi bilo obavezno nego dragovoljno. "U brojnim sektorima kraće radno vrijeme daje iste ili bolje rezultate, uz manje stresa i manje bolovanja," kazao je. 

Mostov prijedlog temelji se na izmjenama triju ključnih zakona kako bi se šestosatni radni dan jasno definirao, pravno zaštitio i učinio nediskriminirajućim oblikom rada. "U Zakonu o radu, uz izmjene članka 61. koji uređuje puno i nepuno radno vrijeme, šestosatni radni dan definirao bi se kao poseban oblik rada s punom pravnom zaštitom, uz zabranu diskriminacije radnika u plaći, napredovanju i povratku na puno radno vrijeme, kao i uz zajamčenu povratnost kako roditelji ne bi trajno ispali s tržišta rada", pojasnio je 'mostovac'.

Istodobno, kaže, predlažu izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, prema kojima bi se radnicima koji rade šest sati dnevno, uz ugovor na neodređeno vrijeme i minimalni prag plaće, priznao puni mirovinski staž, dok bi razliku doprinosa preuzela država, čime se roditelji ne bi kažnjavali u mirovini zbog skrbi za dijete. Prijedlog uključuje i izmjene Zakona o doprinosima, kojima bi se redefinirale osnovice i stope doprinosa te dodatno rasteretili poslodavci koji omogućuju šestosatni radni dan, uz porezne poticaje privatnom sektoru.

"Šestosatni radni dan mora postati pravno zaštićena opcija, a kod djece prisutni roditelj strateški su interes Republike Hrvatske", ustvrdio je  Kujundžić.

Pitali smo francuskog ministra zašto su prodali Rafale Srbiji, evo što je rekao
Ključne riječi
Ante Kujundžić radno vrijeme Most

