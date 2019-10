'Školskim sindikatima ponudili smo povećanje od 2 posto, najviše što smo mogli'

Premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je Vlada sindikatima u školstvu ponudila najviše što ove godine može ponudili - povećanje koeficijenata složenosti poslova za 2 posto, te poručio kako se mora pronaći balans.

Na zahtjev školskih sindikata za 6-postotnim povećanjem koeficijenata složenosti poslova u obrazovanju, Vlada je u razgovorima ponudila 2 posto, kazao je Plenković na konferenciji za novinare dodavši da je to ono što se može napraviti u ovoj godini.

Ne mogu se obvezati na nešto za što nisam napravio izračun

"Ponudili smo i nastavak razgovora kasnije. No, u ovom trenutku, kada nemam cijelu sliku za proračun za iduću godinu, ne mogu se obvezati na nešto za što nisam napravio izračun. To nisu mali iznosi, oni se odnose na veliki broj ljudi, za to treba imati proračunska sredstva", rekao je Plenković.

Poručio je i kako u Vladi nema ministra koji ne bi želio odmah povećati plaću za, primjerice, 25 posto medicinskim sestrama i tehničarima ili za 6,11 posto učiteljima, no Vlada i sindikati moraju pronaći balans. "U toj utakmici moramo se moći dogovoriti", kaže premijer.

Ustvrdio je kako je tema povećanja koeficijenata radnicima u obrazovanju došla na dnevni red izvan konteksta redovitih pregovora Vlade i sindikata, poput onih koje je Vlada imala sa sindikatima u zdravstvu, s obzirom na to da im je istjecao kolektivni ugovor.

"Došla je kao poticaj sindikata da se baš sada, kada oni smatraju da je trenutak, jednostrano diže i mijenja uredba o koeficijentima da bi se povećala plaća za 6,11 posto", kazao je napomenuvši da se, prema zakonu, koeficijenti mijenjaju uredbom koju donosi Vlada, jednostranim aktom koji nije predmet pregovora.

Možda se odustane od smanjenja opće stope PDV-a

Podsjetio je da će učitelji, kao i svi ostali državni i javni službenici, za rujan dobiti 2 posto veću plaću zbog povećanja osnovice plaće koju je osigurala njegova Vlada.

"Mi smo, od kada traje naš mandat, dizali plaće temeljem dogovora o podizanju osnovice u formuli od 2+2+2+3+2, to je čak više od 11 posto", kazao je.

Premijer nije odbacio mogućnost i da Vlada odustane od smanjenja opće stope PDV-a i na taj način 2 milijarde kuna usmjeri u povećanje plaća, rekavši kako s ministrima razgovara o svemu.

"U svemu ćemo tražiti rješenja koja su održiva, nema tabua. Mi smo misleći ljudi. Razgovaramo o svemu, ići ćemo s četvrtim valom porezne reforme, tražit ćemo rješenja koja su održiva, nema tabua što se mene osobno tiče", kazao je.

Batinićeva izjava me zabrinula

Premijer je komentirao izjavu HNS-ovog saborskog zastupnika Milorada Batinića, koji je uoči današnjeg koalicijskog sastanka izjavio kako se HNS-u ne sviđa Plenkovićevo "statičko djelovanje".

Plenković je ustvrdio kako ga je ta izjava zabrinula i ocijenio da nije dobra.

"Ne sviđa mi se kada netko od koalicijskih partnera ode u eter s izjavom koja ima takav odjek. Na primjer, jesmo li mi bili statični oko Agrokora? Jesam li ja bio statičan oko Agrokora? Je li išao Fabris Peruško u Ameriku primiti nagradu", izjavio je Plenković.

Novinarima je kazao kako je na koalicijskom sastanku razgovarao s Batinićem o njegovoj izjavi te da mu HNS-ovac rekao kako nije tako mislio.

Nisam znao da Vidović ima takve ambicije

Plenkovića su novinari upitali misli li da pučka pravobraniteljica Lora Vidović svoj posao radi loše s obzirom na to da joj HDZ-ovi zastupnici nisu htjeli potpisati zahtjev za kandidaturu za Europskog ombudsmana.

"Čudi me da netko tko je na čelu jedne od institucija u Hrvatskoj ide u takvu kandidaturu bez da ja kao predsjednik Vlade o tome išta znam. Ja o tome nisam dobio nikakvu obavijest, nitko me nije kontaktirao, nisam uopće znao da ima takve ambicije", ustvrdio je.

Pritom je istaknuo kako si "možda može dopustiti da zna kako bi nešto moglo proći" jer ima iskustva u međunarodnim političkim, diplomatskim i europskim pitanjima.

"Ostao sam zatečen da se događa da netko tko je na čelu jedne od hrvatskih institucija s mandatom od Hrvatskog sabora želi ići u neku europsku instituciju i ne kaže svojoj Vladi da to radi", istaknuo je, dodavši da je znao za to, sigurno bi razgovarali i vidjeli što se može napraviti.

Nema tu nikakvoga negativnog stava, pojasnio je, nego te stvari treba raditi vrlo sustavno, pronicljivo i mudro kako bi uspjele.

