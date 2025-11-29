Skandal u Pentagonu zbog tajne operacije: Američka vojska likvidirala preživjele?

Američke vojne snage izvele su 2. rujna vojni udar na plovilo za koje se sumnjalo da sudjeluje u krijumčarenju droge na području Kariba. Prvi napad teško je oštetio brod i uzrokovao smrt više članova posade, no prema procjenama obavještajnih službi, nekoliko je osoba preživjelo napad.

Nekoliko sati kasnije uslijedio je drugi napad, čija je svrha bila ne samo potopiti brod, nego i eliminirati preostale preživjele, piše CNN. U ukupnoj operaciji poginulo je jedanaest osoba, a brod je na kraju potonuo. Stručnjaci za međunarodno pravo upozoravaju kako bi takozvani “double-tap” napad, drugi udar na već onesposobljene osobe, mogao predstavljati kršenje zakona oružanog sukoba, koji zabranjuje ubijanje protivnika koji više nije sposoban za borbu.

Ministar obrane Pete Hegseth unaprijed je naložio vojsci da se osigura potpuno “neutraliziranje” posade, no ostaje nejasno je li bio svjestan da je prvi napad ostavio preživjele. Administracija Donalda Trumpa javno je najavila operaciju istoga dana, ali nikada nije priznala da je drugi napad bio namjerno usmjeren na preživjele.

U Kongresu rastu kritike. Zastupnica Madeleine Dean izjavila je kako administracija provodi smrtonosne operacije “bez ijedne konzultacije s Kongresom”. Nakon uvida u povjerljivu dokumentaciju, ustvrdila je da nema jasnih pravnih temelja koji bi opravdali postupanje.

Pravni stručnjaci dodatno naglašavaju da ciljani pojedinci nisu identificirani kao borci, već kao civili povezani s kriminalnim organizacijama, što bi operaciju moglo svrstati u kategoriju izvanpravnih pogubljenja. Još do rujna, borba protiv krijumčarenja droge u Karibima bila je prvenstveno u nadležnosti policijskih agencija i Obalne straže, gdje se s osumnjičenicima postupalo kroz pravosudni sustav.

Nedoumice su se pojavile i unutar obrambenog sustava. Zapovjednik Američkog južnog zapovjedništva, admiral Alvin Holsey, prema navodima izvora, ponudio je ostavku nakon što je tijekom internih sastanaka izrazio sumnju u zakonitost napada. Pentagonovi pravni savjetnici također su upozorili da operacije možda nisu usklađene s međunarodnim pravom.

Operacije su izazvale napetosti i među saveznicima. Ujedinjeno Kraljevstvo prestalo je dijeliti obavještajne podatke vezane uz sumnjive brodove u Karibima, navodeći da ne želi biti odgovorno za posljedice vojnih udara koje smatra pravno upitnima.