Danska premijerka osobno se ispričala Grenlanđankama zbog prisilne kontracepcije

Danska premijerka osobno se u srijedu ispričala ženama s Grenlanda koje su bile žrtve desetljećima dugačke prisilne kampanje kontrole rađanja, koja je otočanima ostavila duboke ožiljke i napete odnose s bivšom kolonijalnom silom. Tisućama žena i djevojčica već u dobi od 12 godina ugrađivani su intrauterini uređaji bez znanja i privole između 1966. i 1991. godine, kad je Grenland zadobio vlast nad svojim zdravstvenim sustavom.

"Mislim da ne možemo postići ravnopravniji i bolji odnos kojem se mnogi od nas nadaju ako se ne usudimo otvoriti čak i najmračnija poglavlja", rekla je Mette Frederiksen, odjevena u crno, na svečanosti u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda.

Svečanost obilježava još jedan korak naprijed u pojačanim nastojanjima Danske da popravi odnose s Grenlandom otkad je američki predsjednik Donald Trump ove godine počeo spominjati američko preuzimanje ovog velikog, resursima bogatog arktičkog otoka iz sigurnosnih razloga.

"Stoga se isprika koju danas nudim ne tiče samo prošlosti. Također se tiče naše sadašnjosti i naše budućnosti. Našeg međusobnog povjerenja", rekla je Frederiksen žrtvama, od kojih su neke brisale suze.

Istraga ranije ovaj mjesec pokazala je da su 4070 žena ugrađeni intrauterini uređaji do kraja 1970. godine, otprilike svakoj drugoj Grenlanđanki reproduktivne dobi. Veliki broj žena žalio se na abdominalne bolove, kao i na činjenicu da ne mogu imati djecu čak i nakon što je uređaj uklonjen, često zbog teških infekcija.