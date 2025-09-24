Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PRISILNA STERILIZACIJA

Danska premijerka osobno se ispričala Grenlanđankama zbog prisilne kontracepcije

Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen arrives in Greenland
Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
24.09.2025.
u 23:50

Istraga ranije ovaj mjesec pokazala je da su 4070 žena ugrađeni intrauterini uređaji do kraja 1970. godine, otprilike svakoj drugoj Grenlanđanki reproduktivne dobi

Danska premijerka osobno se u srijedu ispričala ženama s Grenlanda koje su bile žrtve desetljećima dugačke prisilne kampanje kontrole rađanja, koja je otočanima ostavila duboke ožiljke i napete odnose s bivšom kolonijalnom silom. Tisućama žena i djevojčica već u dobi od 12 godina ugrađivani su intrauterini uređaji bez znanja i privole između 1966. i 1991. godine, kad je Grenland zadobio vlast nad svojim zdravstvenim sustavom.

"Mislim da ne možemo postići ravnopravniji i bolji odnos kojem se mnogi od nas nadaju ako se ne usudimo otvoriti čak i najmračnija poglavlja", rekla je Mette Frederiksen, odjevena u crno, na svečanosti u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda.

Svečanost obilježava još jedan korak naprijed u pojačanim nastojanjima Danske da popravi odnose s Grenlandom otkad je američki predsjednik Donald Trump ove godine počeo spominjati američko preuzimanje ovog velikog, resursima bogatog arktičkog otoka iz sigurnosnih razloga.

"Stoga se isprika koju danas nudim ne tiče samo prošlosti. Također se tiče naše sadašnjosti i naše budućnosti. Našeg međusobnog povjerenja", rekla je Frederiksen žrtvama, od kojih su neke brisale suze.

Istraga ranije ovaj mjesec pokazala je da su 4070 žena ugrađeni intrauterini uređaji do kraja 1970. godine, otprilike svakoj drugoj Grenlanđanki reproduktivne dobi.  Veliki broj žena žalio se na abdominalne bolove, kao i na činjenicu da ne mogu imati djecu čak i nakon što je uređaj uklonjen, često zbog teških infekcija.

Ključne riječi
Danska Grenland Mette Frederiksen

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
23:29 24.09.2025.

Čuj to ? Pa kako sada, a nas uće ljevičari kako su to uzorne države u koje bi se trebali ugledati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još