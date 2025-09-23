Naši Portali
ZATVORILI ZRAČNU LUKU

Danska objavila detalje o dronovima kod Kopenhagena: Njima je upravljao 'sposobni operater'

23.09.2025.
u 08:44

Zračna luka u Kopenhagenu bila je zatvorena četiri sata kada su dva ili tri velika drona viđena kako lete u neposrednoj blizini, rekli su dužnosnici, dok je zračna luka u Oslu bila zatvorena tri sata

Danska policija priopćila je u utorak da je dronovima zbog kojih je u ponedjeljak zatvorena glavna zračna luka u zemlji, po svemu sudeći, upravljao "sposobni operater", dodajući da nisu identificirani osumnjičenici. Zračne luke u Kopenhagenu i Oslu, dvije najprometnije u nordijskoj regiji, bile su zatvorene satima nakon što su dronovi uočeni u njihovu zračnom prostoru kasno u ponedjeljak, zbog čega su deseci tisuća putnika morali čekati jer su letovi preusmjereni.

"Zaključili smo da je ovo ono što bismo nazvali sposobnim operaterom", rekao je novinarima u utorak glavni nadzornik danske policije Jens Jespersen, misleći na dronove uočene u Kopenhagenu. „To je akter koji ima sposobnosti, volju i alate da se na ovaj način pokaže“, rekao je Jespersen, dodajući da je prerano reći jesu li incidenti u Danskoj i Norveškoj povezani.

Zračna luka u Kopenhagenu bila je zatvorena četiri sata kada su dva ili tri velika drona viđena kako lete u neposrednoj blizini, rekli su dužnosnici, dok je zračna luka u Oslu bila zatvorena tri sata nakon dva viđenja, prema lokalnoj policiji. Jespersen je rekao da su dronovi u Danskoj došli iz nekoliko različitih smjerova, paleći i gaseći svjetla, prije nego što su na kraju nestali nakon nekoliko sati.

Kopenhagen je preusmjerio 31 let na druge zračne luke, što je uzrokovalo domino efekte koji su odgodili ili otkazali oko 100 letova i utjecali na oko 20.000 putnika, rekao je glasnogovornik novinarima u utorak.

Zatvaranje zračne luke uslijedilo je nakon niza poremećaja u radu europskih zračnih luka posljednjih dana. Kibernetički napad prošlog petka onesposobio je sustave za prijavu i ukrcaj koje je isporučio Collins Aerospace, odjel RTX-a, što je utjecalo na rad londonskog Heathrowa te zračnih luka u Berlinu i Bruxellesu. Tijekom vikenda i u ponedjeljak, posljedice kibernetičkog napada nastavile su ometati putovanja diljem regije.

