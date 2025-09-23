Danska premijerka: Ovo je ozbiljan napad; Policija otkrila nove detalje o dronovima

Danska policija priopćila je u utorak da je dronovima zbog kojih je u ponedjeljak zatvorena glavna zračna luka u zemlji, po svemu sudeći, upravljao "sposobni operater", dodajući da nisu identificirani osumnjičenici. Zračne luke u Kopenhagenu i Oslu, dvije najprometnije u nordijskoj regiji, bile su zatvorene satima nakon što su dronovi uočeni u njihovu zračnom prostoru kasno u ponedjeljak, zbog čega su deseci tisuća putnika morali čekati jer su letovi preusmjereni.

"Zaključili smo da je ovo ono što bismo nazvali sposobnim operaterom", rekao je novinarima u utorak glavni nadzornik danske policije Jens Jespersen, misleći na dronove uočene u Kopenhagenu. "To je akter koji ima sposobnosti, volju i alate da se na ovaj način pokaže“, rekao je Jespersen, dodajući da je prerano reći jesu li incidenti u Danskoj i Norveškoj povezani.

Zračna luka u Kopenhagenu bila je zatvorena četiri sata kada su dva ili tri velika drona viđena kako lete u neposrednoj blizini, rekli su dužnosnici, dok je zračna luka u Oslu bila zatvorena tri sata nakon dva viđenja, prema lokalnoj policiji. Jespersen je rekao da su dronovi u Danskoj došli iz nekoliko različitih smjerova, paleći i gaseći svjetla, prije nego što su na kraju nestali nakon nekoliko sati.

Kopenhagen je preusmjerio 31 let na druge zračne luke, što je uzrokovalo domino efekte koji su odgodili ili otkazali oko 100 letova i utjecali na oko 20.000 putnika, rekao je glasnogovornik novinarima u utorak. Zatvaranje zračne luke uslijedilo je nakon niza poremećaja u radu europskih zračnih luka posljednjih dana. Kibernetički napad prošlog petka onesposobio je sustave za prijavu i ukrcaj koje je isporučio Collins Aerospace, odjel RTX-a, što je utjecalo na rad londonskog Heathrowa te zračnih luka u Berlinu i Bruxellesu. Tijekom vikenda i u ponedjeljak, posljedice kibernetičkog napada nastavile su ometati putovanja diljem regije.

Kako navodi The Guardian, čini se da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vjeruje da iza incidenta stoji Rusija, spomenuvši to tijekom sastanka s ravnateljicom MMF-a, Kristalinom Georgievom. Službeno priopćenje na web stranici predsjednika navodi da su njih dvoje "razgovarali o ruskim kršenjima zračnog prostora država članica NATO-a, uključujući u Kopenhagenu."

"Predsjednik je naglasio da ako saveznici – i države i institucije – ne daju odlučan odgovor na ove provokacije, Rusija će nastaviti sa svojim agresivnim akcijama, testirajući društva europskih zemalja i zemalja NATO-a", stoji u priopćenju.

Jutros je održana još jedna konferencija za medije, a vlasti upozoravaju da prijavljeni incident predstavlja "vrlo ozbiljnu situaciju." Flemming Drejer, operativni direktor danske sigurnosne i obavještajne službe (PET), priznaje da se, s obzirom na međunarodni kontekst, Danska suočava s povećanom razinom prijetnje sabotažom. Sve moguće opcije i veze se razmatraju, kaže.

Anne Tønnes, direktorica policije Kopenhagena, također ističe da je incident predstavljao ozbiljno kršenje danskog zakona. Danski mediji primjećuju da se Tønnes više puta referirala na incident kao na "napad".

Incident je danas komentirala i danska premijerka Mette Frederiksen: "Nikako ne mogu isključiti da je riječ o Rusiji. Vidjeli smo dronove iznad Poljske koji tamo nisu smjeli biti. Vidjeli smo aktivnosti u Rumunjskoj. Vidjeli smo kršenja estonskog zračnog prostora. Vidjeli smo hakerske napade na europske zračne luke tijekom vikenda. Sada su se pojavili dronovi u Danskoj, a čini se da su bili prisutni i u Oslu i Norveškoj. Stoga mogu samo reći da je, po mom mišljenju, ovo ozbiljan napad na kritičnu dansku infrastrukturu."