Sjećanje na dane ponosa i slave: Rujanski rat u Šibensko-kninskoj županiji

Svake godine, u mjesecu rujnu, prigodnim događanjima u Šibensko-kninskoj županiji od zaborava čuvamo uspomenu na rujanski ratni podvig kada su, oslobođenjem šibenskog mosta i odbacivanjem agresorske JNA, hrvatski branitelji osujetili plan agresora da Republiku Hrvatsku podijele na dva dijela. Rujanski ratni podvig bio je prekretnica Domovinskog rata i njime su stvoreni uvjeti za konačno oslobođenje zemlje.

Mimohod branitelja i bakljada na Šibenskom mostu

Bogat i raznovrstan program obilježavanja traje deset dana, od 14. do 23. rujna, a uključuje brojne komemoracije diljem županije, kulturne i sportske manifestacije, izložbe i javne tribine. Središnji događaj, ujedno i Dan hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije, održat će se u ponedjeljak, 22. rujna. Program započinje komemorativnim skupom za sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje na Gradskom groblju Kvanj te kod Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Baldekinu. Potom slijedi svečani mimohod hrvatskih branitelja od Baldekina do šibenske rive, uz prigodan kulturno-zabavni program na Trgu Pavla Šubića.

Večer će obilježiti sad već tradicionalna bakljada na Šibenskom mostu.

Foto: Marina Jurković

– Rujanski dani ponosa i slave prilika su da iskažemo poštovanje i zahvalnost prema svim našim hrabrim braniteljima koji su odlučno stali u obranu svoga grada i županije, te pokazali cijelom svijetu što znači zajedništvo i ljubav prema Domovini. Prilika je to da se prisjetimo onih koji su svoje živote žrtvovali za slobode koje uživamo danas. Stoga, pozivam građane da nam se pridruže u brojnim događanjima povodom obilježavanja godišnjice Rujanskog rata! – poručio je šibensko-kninski župan Paško Rakić.

Zeleni vitezovi za Rujanski rat

Dalmatinska podružnica Zelenih vitezova, međunarodnog vojno motociklističkog kluba kojeg čine djelatni i umirovljeni pripadnici HV-a, i ove godine organizira humanitarni moto-defile, koji u subotu, 20. rujna kreće iz Šibenika, preko Drniša i Miljevaca, natrag u Šibenik. Jedna od postaja predviđene rute je i Šibenski most, na kojem je podignuta kapelica prvom hrvatskom branitelju poginulom u obrani Šibenika, Marinku Kardumu. Kako je defile humanitarnog karaktera, sva prikupljena sredstva donirat će se Ligi protiv raka Grada Drniša.

Od Rogoznice do Oklaja – komemorativni skupovi diljem županije

U organizaciji Šibensko-kninske županije, i u suradnji s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, gradovima Šibenikom, Vodicama, Skradinom, Drnišem te općinama Unešić, Promina i Rogoznica, održava se cijeli niz događanja diljem županije. Među najvažnijima su tradicionalna manifestacija „Srcem protiv čelika“ u Vodicama, polaganje vijenaca u Puljanima, Oklaju, Unešiću, Mirlović Zagori i Pakovu Selu, kao i komemoracije na Šibenskom mostu i u sjedištu PU šibensko-kninske u Mandalini. Poseban značaj ima i svečano otvorenje novih spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Rogoznici, 17. rujna i Konjevratima, 19. rujna.

Foto: Marina Jurković

Tribine i izložbe

Program obilježavanje Rujanskog rata uključuje i brojne edukativne sadržaje, osobito za učenike i studente. U Interpretacijskom centru katedrale sv. Jakova „Civitas sacra“ u Šibeniku, u organizaciji udruge Volim Šibenik, do 30. rujna možete pogledati grupnu izložbu fotografija šibenskih ratnih izvjestitelja, foto-reportera i fotografa „Htjeli su da nas nema“.

Na istoj lokaciji, ali u četvrtak, 18. rujna, održava se tribina „Od Bitke za Šibenik do Oluje“, koja okuplja šibenske gimnazijalce, profesore, povjesničare i branitelje. Cilj je jasan - izgraditi most između mlađih i starijih generacija, te mlađima približi stvarnost rujanskih ratnih dana.

Organizatori i ove godine pozivaju sve građane da sudjeluju u programu obilježavanja Rujanskog rata, koji je u cijelosti dostupan na mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije: www.skz.hr.