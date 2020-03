Sirijski migranti: 'Nude nam novac da krenemo prema EU, a onda nastanu problemi'

Potpredsjednik Europske komisije Margaritis Schinas, glavni europski dužnosnik za migrante, zatražio je od Hrvatske sazivanje hitnog sastanka ministara unutarnjih poslova EU. Schinas se obratio hrvatskom ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću kako bi zatražio hitni sastanak ministara dodajući da se konzultira s predsjednicom EK Ursulom von der Leyen i grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom, nakon što je turski predsjednik Tayyip Erdoğan ucijenio EU i pustio desetke tisuće migranata da krenu prema Grčkoj jer nije dobio podršku za svoju vojnu operaciju u Idlibu.

Stižu pojačanja na granice

Tisuće ljudi nagomilale su se na graničnom prijelazu Kastanies, a oko 500 grčkih vojnika i policajaca ispaljivalo je suzavac da im spriječi ulazak iz Turske u Grčku. Nekoliko kilometara dalje, stotine izbjeglica i migranata uspjele su ući na sjever Grčke nakon što su u zoru prešle rijeku Evros. Turski ministar unutarnjih poslova Suleyman Soylu kazao je da je do nedjelje ujutro 76.358 migranata prešlo granicu u pokrajini Edirne.

Grčko ministarstvo migracija objavilo je da je grčka policija spriječila 9600 migranata u pokušaju prelaska granice. Priznajući da je više od 500 migranata, unatoč strogim mjerama, ipak stiglo na istočne egejske otoke – na sedam brodova stigli su na Lezbos, gdje se nalaze prihvatni centri za migrante, dok je na otok Samos stiglo njih 150.

Agencija za kontrolu vanjskih granica EU Frontex objavila je da šalje pojačanja i da je podigla razinu uzbune na grčko-turskoj granici.

– Podigli smo razinu uzbune na visoku za sve granice s Turskom – rekla je glasnogovornica Frontexa dodajući da su od Grčke primili zahtjev za dodatnu pomoć i već su poduzeli korake za preusmjeravanje tehničke opreme i dodatnih snaga u Grčku.

Frontex navodi da pažljivo prati situaciju na grčkoj i bugarskoj granici s Turskom.

– Razmatramo druge načine kako podržati zemlje EU koje graniče s Turskom. U bliskom smo kontaktu s grčkim vlastima oko dodatne potpore koju bismo mogli pružiti u ovoj situaciji koja se brzo razvija – ističe Frontex i dodaje da nadgleda i situaciju na Cipru, članici EU čiji sjeverni dio kontrolira Turska.

Sve što Erdoğan radi je pritisak na EU i članice NATO-a kako bi dobio njihovu podršku za svoje vojne operacije u Siriji. Mnogi migranti s djecom, koji su krenuli, bili su prisiljeni na to, jer kako za Večernji list kažu sirijski migranti s kojima smo kontaktirali i koji već dulje vrijeme žive i rade u Turskoj, u Ankari i Istanbulu, turska vlast došla je kod ljudi koji nemaju još papire da krenu prema zemljama EU jer je granica otvorena te da bez problema mogu stići do zemalja EU kao i 2015. godine, nudeći im čak i novac za prijevoz. U suprotnom, ako to ne učine, bit će vraćeni u Siriju odakle su i došli.

Ahmed, 38-godišnjak koji već pet godina živi i radi u Istanbulu te je pobjegao iz predgrađa Damaska, Istočne Gute, kazao je za Večernji list da su on i mnogi njegovi prijatelji dobili ponudu da krenu prema Grčkoj granici i dobiju 200 eura za put.

– Došao je djelatnik centra za socijalnu skrb koji je zadužen za mene i kazao da obavijestim svoje prijatelja da su granice prema EU otvorene. Ja sam odbio jer ovdje imam dobar posao i uskoro se planiram vratiti u Siriju. Ali, mnogi moji prijatelji prihvatili su i krenuli na put. Brzo su mi se javili očajni i prevareni i rekli mi da su kad su došli do granice s Grčkom vidjeli da je granica zatvorena. Rekli su da je bila strašna slika vidjeti djecu i žene, mokre i promrzle kako drhte, prevareni jer jedina granica koje je otvorena je turska – kazao je Ahmed.

Istodobno, nastavljaju se žestoke borbe između sirijske i turske vojske potpomognute džihadističkim skupinama koji pod svaku cijenu pokušavaju povratiti teritorij izgubljen zadnjih mjesec dana. Turski ministar obrane Hulusi Akar kazao je da je vojna operacija koju je Turska pokrenula nazvana “proljetni štit” i ima cilj osloboditi provinciju Idlib od “režimske vojske i terorista”, što spada u bizarnu izjavu jer je riječ o teritoriju Sirije, a ne Turske.

Sirija je u nedjelju objavila da zatvara zračni prostor iznad sjeverozapadnog dijela zemlje u kojem se vode sukobi usred rastućih napetosti sa susjednom Turskom koja podupire džihadiste priznajući da je turska oborila dva sirijska aviona dok je ministarstvo obrane Turske priznalo da im je srušen i dron, a broj poginulih turskih vojnika porastao je na 55.

Prosvjedi u Srbiji

I dok se valja novi migrantski val u Europi se održavaju prosvjedi protiv “starih migranata”. Tako je jučer u Subotici održan prosvjed više stotina građana zabrinutih, kako su istaknuli, za sigurnost svojih obitelji zbog ilegalnih migranata. Pod parolama „Stop migrantima“ i „Migrants Go Home“ predvodnici prosvjeda iz udruge „Udruženi građani Subotice“ zatražili su da se migrantima onemogući nekontrolirano kretanje izvan prihvatnih centara.

Slično okupljanje održano je u isto vrijeme i u Požarevcu. Aleksandar Vučić kazao je da posljednjih nekoliko dana građani u Šidu imaju problema zbog, kako je istaknuo, nervoze kod migranata, koji su počeli uznemiravati mjesno stanovništvo. U Beogradu su se čak pojavile tzv. narodne patrole, samoorganizirane skupine muškaraca koji presreću migrante zbog njihova kretanja izvan migrantskih centara.