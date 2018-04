Šiprak i Brajović ne znaju kako je dva milijuna DEM s računa RH završilo na računu Gavrilovića

Georg Đuro Gavrilović, nakon dužeg vremena pojavio se na zagrebačkom Županijskom sudu gdje mu se sudi zbog zloporabe položaja i ratnog profiterstva. Suđenje mu je počelo u svibnju lani, a Gavrilović je jedno vrijeme zbog zdravstvenih problema bio hospitaliziran u Austriji. USKOK ga tereti da je tijekom Domovinskog rata kupio Gavrilović u stečaju, a optužen je da je pritom novac koji mu je bio potreban za kupnju Gavrilovića uzeo s računa Ivice Papeša.

Riječ je bila o novcu namijenjenom za kupnju oružja za obranu RH. Konkretnije, radilo se o dva milijuna tadašnjih njemačkih maraka, a Gavrilović je, prema optužnici od Joze Martinovića, sada pokojnog ministra financija, tražio da naloži Papešu da mu isplati taj novac, što je i učinjeno. U nastavku suđenja Gavriloviću, na klupu za svjedoke sjeli su Snježana Šiprak i Vjekoslav Vjeko Brajević. Šiprak je početkom 90-ih radila u Uredu predsjednika RH-a, a kasnije je bila desna ruka Vladimira Zagorca te se pojavila i kao svjedokinja u postupcima koji su se protiv Zagorca vodili. Brajović je pak svojevremeno bio zamjenik načelnika SZUP-a. U svojim iskazima oboje su kazali da ne znaju ništa o dva milijuna DEM koji su s računa RH prebačeni na račun Gavrilovića, no zato je oboje iskazivalo o načinu na koji se kupovalo oružje u vrijeme dok je Hrvatska bila pod embargom.

Snježana Šiprak kazala je da je iz Ureda predsjednika u ožujku 1992. prešla u MORH zajedno s Čermakom i Zagorcem. Kada je umro Jozo Martinović pregledavala se njegova dokumentacija i među dokumentima je našla na ime Josue Waldhona.

- Pitala sam Zagorca tko je to, a on mi je odgovorio trgovac oružjem. Prije no što je osnovan RH Alan, oružje za obranu RH nabavljalo je Ministarstvo obrane, Ministarstvo financija, krizni stožeri, MUP, pojedinci... Onda se sve to objedinilo u RH Alan koji je morao dati odobrenje za nabavku oružja. Moj posao bio je da kontaktiram s trgovcima oružja, da sastavljam naloge za nabavku, a sve to plaćalo se s više računa u RH i inozemstvu. Radilo se o računima u Klagenfurtu i Villachu, a ovlaštenje za račun u Villachu imali su Martinović, Šušak, mislim i Šarinić. Oružje se plaćalo s računa banaka u RH, a nalog je davalo Ministarstvo financija - kazala je svjedokinja. Pojasnila je da je naloge za plaćanje dobavljačima popunjavala Terezija Barbarić, a u nalozima se navodilo da se plaćaju živežne namirnice, poljoprivredni strojevi....

- Svu dokumentaciju koja je preuzeta od Ministarstva financija, vidjela sam u jednom privatnom stanu. Koliko znam to je bio stan Vladimira Zagorca. Ne znam je li stan i formalno glasio na njega, a ne znam ni gdje je ta dokumentacija završila - kazala je svjedokinja. Kazala je i da ne zna tko je odredio osobe za raspolaganje sredstvima RH u inozemstvu te je pojasnila:

- To je morao biti državni vrh ili predsjednik RH. Svjedokinja je kazala i da je čula da je Ministarstvo financija moglo isplatiti gotovinu fizičkim osobama koje su potpisivale potvrde kada su podizale novac. Rekla je i da joj Jozo Martinović nikada nije spominjao Gavrilovića, a Martinovića je viđala dok je dolazio u Ured predsjednika RH.

- On je bio među rijetkima koji je znao kako funkcionira međunarodno tržište, a zahvaljujući tom znanju uspjeli smo velike količine novca usmjeriti u kupovinu oružja, što je bilo teško jer smo bili pod embargom - kazala je svjedokinja. Brajović je rekao da je poznavao Josuau Waldhona s kojim se sastao jednom i to kada je Jerka Vukasa vozio na sastanak u Graz.

- Općenito se raspravljalo o nabavi oružja, no do nikakve suradnje nije došlo. Kasnije sam čuo da je Waldhon sudjelovao u nabavci oružja za RH. Ja sam s Vukasom išao na taj sastanak vjerojatno zato što on nije znao engleski - kazao je svjedok.