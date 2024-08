Siniša Pavić, legendarni Sinjanin, koji se u petoj godini odrekao hrvatskog podrijetla i okrenuo Beogradu

Nije se on, kako pišu zaštitnici hrvatstva na Dnevno hr, odrekao hrvatskog podrijetla i okrenuo Beogradu, nego ga je tako shvaćenog hrvatstva lišio njegov talent. Želim li ja to reći da hrvatstvo podrazumijeva netalentiranost za sve drugo čime se čovjek bavi? Naravno da ne govorim to, nego kažem da će svaki talentiran čovjek u hrvatskoj kulturi biti od antitalenata koji štite i brane njezino hrvatstvo proglašen za izdajnika