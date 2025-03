Štrajk u školama na pomolu: Sindikati ne odustaju od svojih zahtjeva

Štrajk je sada jedina opcija - poručili su tako predstavnici i članovi triju obrazovnih sindikata: Sindikata znanosti, Školskog sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske nakon što Vlada nije ispunila njihove zahtjeve.

Članovi sindikata i prije samog mirenja s vladom započeli su s pripremama za štrajk, no kada će se on održati, o kakvom modelu štrajka je riječ, to zasad ne otkrivaju. Biraju pogodan datum, pa je za pretpostaviti da bi u štrajk mogli, što je zasad tek nagađanje, idući tjedan. Riječ o tjednu u kojem učenici osmih razreda pristupaju nacionalnim ispitima, no njihova provedba, tvrde u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja koje ih i provodi, nisu upitni.

Sindikalni predstavnici, podsjetimo, pred Vladu su staviti pet zahtjeva tražeći da pristanu na njih barem tri. Među zahtjevima je povećanje osnovice za 10 posto, mijenjanje Uredbe o koeficijentima sukladno zahtjevima sindikata, uvođenje sektorskog dodatka kako bi sektor obrazovanja i znanosti donekle izjednačili s drugim javnim službama, formalno uvođenje izuzeća od ocjenjivanja te odgađanje modularne nastave na minimalno godinu dana te angažman Ministarstva po pitanju sistematizacija na visokoškolskim ustanovama.

Budući da je Vlada bila spremna udovoljiti nematerijalnim zahtjevima, ne i onim materijalnim, mirenje je bilo bezuspješno pa će sutra, 11. ožujka svi zaposlenici u sustavu odgoja i obrazovanja dobiti detaljnije informacije o tome zašto se ulazi u štrajk, koji je cilj štrajka i na koji će se način on odvijati. Tek nakon toga očekuje se da će sindikati informirati javnost o štrajku.

- Početak štrajka znat će se točno 48 sati prije njegovog službenog početka. Ja mogu samo opovrgnut informacije da će se duljinom razlikovati štrajk u osnovnim i srednjim školama - poručio je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod. Pritisak će kažu biti velik kao i odaziv. Štrajkat će sve dok Vlada ne ispuni tri od njihovih pet zahtjeva.

