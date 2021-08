Sin novozelandske ministrice upao u online intervju: 'Da, skoro smo se pohrvali zbog mrkve'

Ni visoki političari nisu imuni na nezgode koje vrebaju tijekom Zoom poziva imaju li kod kuće tinejdžere ili malu djecu. Novozelandska ministrica za društveni razvoj Carmel Sepuloni nasmijala je u ponedjeljak korisnike društvenih mreža nakon što je podijelila videosnimku intervjua uživo za Radio Samou, koji je prekinuo njezin sin kada je ušao u prostoriju uzbuđeno mašući deformiranom mrkvom, prenosi New Zealand Herald.

"Onaj trenutak kada imate UŽIVO intervju putem Zooma, a sin vam uđe u prostoriju uzbuđeno vičući i držeći u ruci deformiranu mrkvu u obliku muškoga spolnog organa", napisala je Sepuloni na Twitteru.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu