NESVAKIDAŠNJI GLAZBENI DOŽIVLJAJ

Spektakl koji će se pamtiti: Na splitskim Gripama zasvirao orkestar '100 romskih violina'

Svečano zatvaranje 24. Osječkog ljeta kulture
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
10.04.2026.
u 23:38

Ansambl s više od stotinu glazbenika stvorio je moćan i bogat zvuk, u kojem su se savršeno isprepletali preciznost, emocija i virtuoznost

Split je u petak, 10. travnja, bio domaćin spektakularnog koncerta Budapest Gypsy Symphony Orchestra, poznatijeg kao “100 romskih violina”, koji je u Gradskoj dvorani Gripe priredio večer za pamćenje. Kako javljaju iz organizacije, već od prvih tonova bilo je jasno da publiku očekuje nesvakidašnji glazbeni doživljaj.

Ansambl s više od stotinu glazbenika stvorio je moćan i bogat zvuk, u kojem su se savršeno isprepletali preciznost, emocija i virtuoznost. Program je obuhvatio spoj klasične glazbe i romske tradicije, a publika je s oduševljenjem reagirala na prepoznatljive kompozicije poput Brahmsovih Mađarskih plesova i Montijevog „Csárdása“, ali i na energične improvizacije koje su zaštitni znak ovog orkestra.

Poseban dojam ostavili su solisti – dominantne violine vodile su glazbenu priču, dok su violončelo i cimbal donosili dodatnu dubinu i autentičnu boju zvuka. Svaki njihov nastup bio je nagrađen spontanim i snažnim pljeskom publike, koja je tijekom cijelog koncerta bila aktivan i emotivan dio atmosfere, javljaju.

Koncert je obilovao dinamičkim kontrastima - od tihih, gotovo intimnih dionica, do snažnih orkestralnih kulminacija koje su ispunile cijelu dvoranu. Publika je s velikom pažnjom pratila skoro trosatni program, a završnica večeri protekla je u dugotrajnim ovacijama i višestrukim izlascima na bis. Nakon nezaboravne večeri u Splitu, ovaj jedinstveni glazbeni spektakl nastavlja svoju turneju, već u subotu navečer seli se u Zadar, gdje se očekuje još jedno vrhunsko glazbeno iskustvo. Ulaznice su dostupne na Eventim.hr.
Komentara 1

Avatar rubinet
rubinet
23:53 10.04.2026.

" Budapest Gypsy Symphony Orchestra" lako je ovo prevesti...

