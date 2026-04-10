Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pavlek iskoristio 'vremensku rupu' i zbrisao u Kazahstan?

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

Danas u vijestima Igora Bobića: "Učinili smo sve što smo trebali", poručio je ministar pravosuđa Habijan o raspisanoj tjeralici za bivšim direktorom skijaškog saveza Vedranom Pavlekom osumnjičenom za izvlačenje 30 milijuna eura. Ni on ni ministar Božinović nisu željeli komentirati neslužbene informacije da je iz Turske pobjegao u Kazahstan. Na pitanje kako je to moguće nakon što ga je turska policija ispitala te oduzela laptop i mobitel sugovornici za 24 sata kažu da je iskoristio vremensku rupu od tada do dolaska dokumentacije iz Hrvatske.

Pojavila se i teorija da Pavlek ima zlatnu putovnicu Turske ili Ujedinjenih Arapskih Emirat koje su dobivaju kupnjom nekretnine, a u prvoj zemlji omogućuju dobivanje državljanstva što komplicira izručenje. Samo 22 mjeseca zatvora za premlaćivanje i osljepljivanje Ivana Mikuljana dobio Luka Miškulin. Na prvom suđenju osuđen je na pet godina i četiri mjeseca. Oporbenjak Peter Magyar vodi ispred Orbana uoči nedjeljnih izbora, ali još 25 posto Mađara je neodlučno.