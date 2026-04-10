WhatsApp uvodi najveću promjenu ikad: Na ovaj način smanjit će se rizik od prijevara

WhatsApp uvodi jednu od svojih najvažnijih promjena dosad, koja bi mogla značajno utjecati na način komunikacije među korisnicima. Odlučili su uvesti korisnička imena koja omogućuju razmjenu poruka bez dijeljenja telefonskog broja.

Time se dodatno smanjuje rizik od neželjenih poruka i pokušaja prijevara. Kako piše WABetaInfo, nova značajka trenutačno se postupno uvodi u beta verziji i dostupna je samo ograničenom broju korisnika. Dostupnost se može provjeriti u postavkama aplikacije.

Glavna novost je mogućnost da korisnici umjesto broja telefona koriste jedinstveno korisničko ime, čime se povećava razina privatnosti i kontrola nad osobnim podacima. Iako će broj i dalje biti potreban za korištenje aplikacije, više neće biti nužan za kontaktiranje drugih korisnika, odnosno, ostat će skriven.

Korisničko ime može sadržavati između 3 i 35 znakova, može uključivati mala slova, brojeve, točke i donje crtice. Nije dopušteno korištenje izraza poput 'www' ili domena internetskih adresa.

Dodatno, korisnici će moći povezati svoje korisničko ime s Facebookom i Instagramom, no ono ne smije biti identično postojećim profilima na tim platformama. WhatsApp uvodi i opcionalni 'username key', četveroznamenkasti sigurnosni kod koji će biti potreban pri slanju poruka novim kontaktima, čime se dodatno sprječava neželjena komunikacija. Nova opcija još je u fazi testiranja, a očekuje se njezino postupno širenje u nadolazećim ažuriranjima aplikacije.