Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREVOZIO BRITANSKE TURISTE

FOTO Strašna nesreća na Kanarima: Autobus završio u provaliji, ima poginulih

Foto: REUTERS
1/3
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
10.04.2026.
u 23:51

Do nesreće je došlo kad je vozilo sletjelo s ceste GM-2 u La Gomeri, jednom od Kanarskih otoka i popularnoj turističkoj destinaciji za putnike iz Sjeverne Europe

Jedna osoba je poginula, a 27 osoba je ozlijeđeno nakon što je autobus s britanskim turistima sletio u provaliju na španjolskom otoku La Gomera, objavile su hitne službe u petak.  Ozlijeđene osobe, od čega tri teže, zračnim putem su prevezene u bolnicu Nuestra Senora de Guadalupe, objavile su lokalne hitne službe na društvenim mrežama dodajući da se radi o 27 britanskih državljana i španjolskom vozaču.

Španjolska Civilna garda rekla je da je smrtno stradao 77-godišnji muškarac. Do nesreće je došlo kad je vozilo sletjelo s ceste GM-2 u La Gomeri, jednom od Kanarskih otoka i popularnoj turističkoj destinaciji za putnike iz Sjeverne Europe. Turistička agencija Property Bond rekla je da su britanski turisti putovali u zračnu luku kako bi se vratili u Britaniju kad je došlo do nesreće. "Naše misli su s onima koji su pogođeni ovim tragičnim incidentom", objavilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova, dodavši da je u kontaktu s lokalnim vlastima te spremno pomoći britanskim državljanima. Španjolska policija pokrenula je istragu, no uzrok nesreće još nije poznat. Prošle godine, jedna žena je poginula, a 10 osoba je ozlijeđeno u prometnoj nesreći na istoj cesti.
Ključne riječi
provalija autobus nesreća kanari

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!