FOTO Strašna nesreća na Kanarima: Autobus završio u provaliji, ima poginulih

Jedna osoba je poginula, a 27 osoba je ozlijeđeno nakon što je autobus s britanskim turistima sletio u provaliju na španjolskom otoku La Gomera, objavile su hitne službe u petak. Ozlijeđene osobe, od čega tri teže, zračnim putem su prevezene u bolnicu Nuestra Senora de Guadalupe, objavile su lokalne hitne službe na društvenim mrežama dodajući da se radi o 27 britanskih državljana i španjolskom vozaču.

Španjolska Civilna garda rekla je da je smrtno stradao 77-godišnji muškarac. Do nesreće je došlo kad je vozilo sletjelo s ceste GM-2 u La Gomeri, jednom od Kanarskih otoka i popularnoj turističkoj destinaciji za putnike iz Sjeverne Europe. Turistička agencija Property Bond rekla je da su britanski turisti putovali u zračnu luku kako bi se vratili u Britaniju kad je došlo do nesreće. "Naše misli su s onima koji su pogođeni ovim tragičnim incidentom", objavilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova, dodavši da je u kontaktu s lokalnim vlastima te spremno pomoći britanskim državljanima. Španjolska policija pokrenula je istragu, no uzrok nesreće još nije poznat. Prošle godine, jedna žena je poginula, a 10 osoba je ozlijeđeno u prometnoj nesreći na istoj cesti.