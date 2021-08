Vlasnik poznate domaće IT tvrtke objavio cijelu listu plaća: Evo koliko kod njih zarađuju developeri, marketingaši...

U IT tvrtki Bornfight u proteklih 18 mjeseci prosječna bruto plaća porasla je 29 posto ili za 3974 kune, točnije s 14.386 na 18.360 kuna. Pritom je medijalna bruto plaća porasla s 13.580 kuna na 17.100 kuna. Uz porast plaća ova tvrtka, u kojoj je trenutačno zaposleno 80-ak ljudi, a do kraja godine planiraju se povećati na 100 zaposlenih, ne skriva tko ima koliku plaću. Još u veljači 2020. prvi su put javno objavili plaće na svom webu. Od tada ih neprestano revidiraju i analiziraju. Vlasnik tvrtke Tomislav Grubišić smatra da je za Bornfightov rast, koji plaće itekako dokazuju, zaslužna upravo i odluka o javnoj objavi plaća, i to unatoč tome što njihov raskid s politikom tajnovitosti plaća neprestano izaziva rasprave na društvenim mrežama, a reakcije i posljedice su razne.

Eksperiment se isplatio

– Bilo je doista svega. Od toga da nam na selekcije dolaze ljudi koji točno znaju u kojem su rangu i što mogu očekivati, preko niza super vijesti o tome kako su ljudi uspjeli ispregovarati veće plaće do informacije da je u jednoj IT firmi skoro cijeli jedan tim dao otkaz jer vlasnici nisu na isti način htjeli javno izaći s plaćama. Ima ljudi kojima je ovo super, a ima i onih kojima je tako nešto nepojmljivo – i među zaposlenicima i među poslodavcima. Mnogi su taj potez nazvali kontroverznim, ali reakcije su bile i ostale većinom pozitivne – kaže nam Grubišić i nastavlja:

– Kad smo objavili tablicu, ujedno smo si postavili cilj da uvijek budemo u top 10 posto tržišta po plaćama i ovaj rast prosjeka od 29 posto to i pokazuje – ističe Grubišić.

Kada se radi o nedostacima, smatra Grubišić, postoji samo jedna, a to je kompleksna implementacija.

– Ne možete samo doći jedan dan i reći: “OK, danas javno objavljujemo plaće.” Trebalo nam je nekoliko mjeseci da analiziramo postojeću situaciju, definiramo kriterije i napravimo prilagodbe. Jako je važno objasniti ljudima zašto se to radi, što će oni imati od toga i što će od toga imati čitava firma. Gledali smo na to kao na aktivnost koja će nam dugoročno omogućiti da evoluiramo kao tvrtka, postanemo transparentni, produbimo odnose s klijentima. Uz to da kvaliteta rada ima kontinuiran rast, a ljudi se razvijaju i uspiju kroz Bornfight maksimizirati svoju vrijednost. I to se sada nakon godinu i pol počelo ostvarivati – naglašava Grubišić i dodaje: – Jednostavno je, kad plaće, koje su uvijek bile tabu-tema, javno objavite, onda implementacija svih ostalih odluka postane puno lakša.

– Na početku je sve možda i izgledalo kao eksperiment, ali sada je to jedan od stupova Bornfighta koji je zaposlenima i cijeloj firmi olakšao i ubrzao razvoj. A siguran sam da će to uskoro postati normalno i u drugim firmama – uvjeren je Grubišić.

Plaće su u Bornfightu rasle, i to najviše zaposlenicima na middle razini (+22%), zatim seniorima (+12%) i juniorima (+3%). Prosječna bruto plaća seniora je između veljače 2020. i srpnja 2021. porasla s 19.426 na 21.774 kuna, na srednjoj razini s 14.438 na 17.542 kuna i juniora s 10.489 na 10.843 kune.

Očiti je najmanji porast među juniorima.

– Da, točno. No stvar je u kombinaciji trenutnog fokusa firme i napredovanja. Zbog tipova projekata više zapošljavamo specijaliste na Senior i Middle razinama, stoga je ovdje porast plaće veći. Usto, otkad smo strukturirali razine senioriteta i definirali što je potrebno za napredovanje, Juniori puno brže napreduju. Čak je 17 ljudi napredovalo u viši rang u razdoblju od objave liste - pojašnjava Grubišić.

Plaće u Bornfightu su, tvrdi Grubišić, konkurentne na razini IT industrije u Hrvatskoj i regiji, no ako se gleda razina EU, i dalje zaostajemo.

– Trenutačno ne možemo konkurirati plaćama tvrtki iz zapadne Europe, ali dugoročno želimo biti u mogućnosti približiti se takvim brojkama – ističe vlasnik Bornfighta. Detaljan pregled razina plaća u Bornfightu za svaku poziciju i razinu senioriteta dostupan je na stranici bornfight.com/careers/senioritet/.

Dinamično tržište IT-ja

Ipak, plaća nije jedini razlog pri odabiru tvrtke, barem kada se radi o IT-ju, slaže se Grubišić i pojašnjava:

– Plaća je bitan faktor neovisno o generaciji, ali prestaje biti jedini ili najbitniji. Ljudi uzimaju u obzir vrstu projekta, hoće li imati prostora za razvoj, s kim će surađivati i od koga će učiti. Za mlađe generacije su fleksibilnost, komunikacija i kultura ponekad i bitniji faktori od financijskog aspekta – smatra Grubišić i dodaje:

– Sve više kompanija natječe se za iste ili slične profile zaposlenika. Općenito u IT-ju tržište rada, nažalost, ne prati stvarnu potražnju. Usto, trenutno se i poslodavci i zaposlenici teško snalaze zbog posljedica pandemije i mjera. Zbog nemogućnosti prilagodbe načinu rada od kuće i pokušaju “povratka na staro” radom u uredu, neke tvrtke će u budućnosti gubiti zaposlenike koji će tražiti remote opciju rada kao jedan od glavnih kriterija kod biranja novog poslodavca – mišljenja je Grubišić.

Trenutne razine plaća u Bornfightu

Junior / Back-end Development — od 10,800 do 13,600 HRK

Middle / Back-end Development — od 13,700 do 20,100 HRK

Senior / Back-end Development — od 20,200 do 27,200+ HRK

_

Junior / Front-end Development — od 10,500 do 14,400 HRK

Middle / Front-end Development — od 14,500 do 19,900 HRK

Senior / Front-end Development — od 20,000 do 28,000+ HRK

_

Junior / Android Development — od 9,600 do 13,900 HRK

Middle / Android Development — od 14,000 do 19,900 HRK

Senior / Android Development — od 20,000 do 25,000+ HRK

_

Junior / iOS Development — od 10,000 do 15,900 HRK

Middle / iOS Development — od 16,000 do 22,400 HRK

Senior / iOS Development — od 22,500 do 28,000+ HRK

_

Junior / Quality Assurance — od 9,600 do 12,400 HRK

Middle / Quality Assurance — od 12,500 do 18,900 HRK

Senior / Quality Assurance — od 19,000 do 26,000+ HRK

_

Junior / Digital Design — od 10,500 do 14,900 HRK

Middle / Digital Design — od 15,000 do 19,900 HRK

Senior / Digital Design — od 20,000 do 28,000+ HRK

_

Junior / Project Management — od 9,000 do 12,400 HRK

Middle / Project Management — od 12,500 do 19,900 HRK

Senior / Project Management — od 20,000 do 25,000+ HRK

_

Junior / Product Management — od od 9,000 do 12,900 HRK

Middle / Product Management — od 13,000 do 18,900 HRK

Senior / Product Management — od 19,000 do 25,000+ HRK

_

Junior / Sales — od 8,400 do 11,300 HRK

Middle / Sales — od 11,400 do 15,900 HRK

Senior / Sales — od 16,000 do 31,200+ HRK

_

Junior / Marketing — od 8,400 do 10,800 HRK

Middle / Marketing — od 10,900 do 15,200 HRK

Senior / Marketing — od 15,300 do 21,100+ HRK

_

Junior / People Operations — od 8,400 do 10,800 HRK

Middle / People Operations — od 10,900 do 15,200 HRK

Senior / People Operations — od 15,300 do 21,100+ HRK

_

Junior / Finance — od 8,500 do 15,600 HRK

Middle / Finance — od 15,700 do 20,800 HRK

Senior / Finance — od 20,900 do 26,400+ HRK

