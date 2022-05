Šeparović o Zakonu o pobačaju: Treba ga mijenjati, ali Sabor ništa nije učinio

Ustavni sud u ponedjeljak je zaključio da referendumska pitanja iz dviju Mostovih inicijativa o ukidanju covid potvrda i "stožerokracije" nisu u skladu s Ustavom. Novinari su predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića pitali o zakonu o pobačaju.

"Ustavni sud se nikada ne izjašnjava unaprijed. To je stvar zakonodavca. Ustavni sud je ocijenio da je postojeći zakon u skladu s Ustavom. Nema zakonske zabrane prekida trudnoće i nema refrenduma. Treba se donijeti novi zakon, treba se donijeti edukacijski dio, Sabor to nije učinio, to je narušavanje vladavine prava. Time se šalje loša poruka, jer ako Sabor ne poštuje odluku Ustavnog suda, onda kako bi građani", kazao je.

"Mi nismo utvrdili da je ovaj zakon protuustavan, ali smo dali nalog da zakon koji je zastario da se osuvremeni. Nemamo mogućnosti prisiljavati Sabor, ali možemo ukazivati da je to nedopustivo. To je neprihvatljivo", dodao je.

Na pitanje o izjavi premijera kako HDZ u ovom trenutku ne planira mijenjati taj zakon Šeparović je rekao da to nije dobra izjava.

"To nije dobra izjava i očekujem da premijer i Vlada koji su obvezni, od premijera da predloži, a Sabor donese novi zakon o prekidu trudnoće", kazao je Šeparović.