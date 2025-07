Senf priopćio da ga je Marko prevario, ali očito ne zna da pozdrav iz 91. nema nikave veze s onim iz 41.

Subota 5. 7. 2025. Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smetalo sto vjetar ne puše, svi putevi danas vode prema Hipodromu, prema najvećem događaju u povijesti ljudskog roda gdje će koncert, misu i vojnu paradu održati najveći pjevač u svemiru, najveći junak Domovinskog rata – Marko Perković u narodu poznat kao Thompson. Thomson je poznat i kao duhovnik i kao karizmatik i kao egzorcist koji je iz hrvatskog naroda konačno istjerao komuniste i masone. I danas će na Hipodromu napraviti nešto sto nije uspio nitko u povijesti našeg napaćenog naroda; sve će nas ujediniti i u zajedništvu, skromnosti i poniznosti pjevat ćemo o Bogu i ljubavi prema domovini. Neprijateljske snage su poražene. Još samo nekoliko dnovinara čeka da se nešto loše dogodi pa da može ocrniti Marka, ali narod ne da. Nijedan incident nije bio. Sve je prošlo savršeno. Neka pati koga smeta.

Pogledajte trenutak kada se Thompson pojavio na pozornici, pamtit će ga do kraja života

Nedjelja 6. 7. 2025. Narodni ujedinitelj Marko pripremio nam je još jedan veličanstveni poklon. U prisutnosti Plenkija, Njonje i Božinovića, Marko je obavijestio puk da je odlučio ukinuti Republiku Hrvatsku i osnovati Nezavisnu Državu Hrvatsku! Poručio je Plenkiju da je RH bila tvorevina onog partizana i komunističkog generala Franje, koji nije uopće volio ustaše i HOS i da zato osniva NDH. Plenki mu je šapnuo da je malo nezgodno da se tako zove zbog toga što je prva NDH bila koljačka manufaktura i fašistička marioneta, ali Marko je objasnio Plenkiju da njegova NDH nema nikakve veze s ustaškom NDH iz 41. Plenki mu je rekao da je to onda OK. Njonjo nije ništa rekao.

Ponedjeljak 7. 7.2025. Mnoge je iznenadila radna akcija čišćenja smeća nakon spektakla na Hipodromu. Posebno su se iznenadili kada su vidjeli da su među čistačima isključivo Srbi, Židovi i Romi. Marko je s Bujancem nadgledao radove dok im u posjet nisu došli Plenki i Njonjo. Plenki se malo nakašljao i šapnuo Marku da je malo nezgodno što smeće čiste isključivo Srbi, Židovi i Romi. Marko je pitao Plenkija da zašto. Onda se Plenki opet nakašljao i tiho šapnuo da je tako bio i 41. u onoj NDH. Marko je tada prasnuo u smijeh i odgovorio da nova NDH nema ništa s onom iz 41. Plenki je onda rekao: "Dobro." Njonjo nije ništa rekao.

Utorak 8. 7. 2025. Komunistički bandit Senf, koji je prije nekoliko dana pobjegao pred našim snagama za vrijeme oslobođenja Zagreba, kada su prvi Markovi obožavatelji ušli u Zagreb I tako napisali najslavniju stranicu njegove povijesti, vratio se ilegalno u Zagreb i okupio nekoliko dnovinarskih jataka da im priopći da ga je Marko prevario i da on nije znao da će osnovati NDH. Još je dodao da je Marko koristio ustaški pozdrav "za dom spremni". Izdajnik očito ne zna da taj ustaški pozdrav iz 91. nema nikakve veze s ustaškim pozdravom iz 41. jer su ovaj na ramenu nosili HOS-ovci, koji su imali crne uniforme, ali te uniforme nemaju nikakve veze s crnim uniformama iz 41. Očito nema pojma da to što Prkačin kaže da je on 91. stavio takav pozdrav na amblem baš zato što je ustaški i da su se HOS-ovci tada smatrali ustašama jednostavno nije istina i gotovo. Nakon ove provokacije, Bujanec i Suki uhitili su Senfa i odveli ga u Kerestinec.

Srijeda 9. 7. 2025. Kakva prekrasna vijest iz Izraela, koja vraća nadu čovječanstvu. Simpatični izraelski premjer Bibi, poznati mirotvorac koji poduzima nadljudske napore da pronađe konačno rješenje za palestinsko pitanje i bas mu dobro ide, smatran je najvećim kandidatom za Nobelovu nagradu za mir. Međutim, skromni Bibi, umjesto da pričeka i dobije nagradu, izašao je s prijedlogom da nagradu za mir dobije Donald Trump, reformator svemira, osvajač Grenlanda i gubernator Kanade, čovjek koji je zamalo za jedan dan okončao rat u Ukrajini, vizionar koji je pronašao jednostavno rješenje za manje probleme u Gazi tako što je predložio da se dosadni Palestinci humano presele u neku nebitnu arapsku državu i da se na njihovim ognjištima napravi resort za bogate eksploatatore i narodne sjecikese koji vladaju svijetom.

Četvrtak 10. 7. 2025. Neobična situacija dogodila se u nama susjednoj, izuzetno prijateljskoj zemlji Srbiji. Tamošnji pravni ekspert, etnički čistač i simpatični ratni zločinac Voja Šešelj najavio je etničko čišćenje Hrvata u Zemunu. Voji oni strašno idu na živce, a kako se etničkim čišćenjem već bavio, ponudio se da iritantane Hrvate preseli. Tada se u sve umiješao upravitelj Hrvatske Marko Perković Thompson, koji se oglasio kod čatrnje svojih susjeda Jure i Bobana: "Meni se čini da se vojvoda malo zeznuo. Stariji je čovik, nije mu zamirit. Recite vi njemu da on neće čistit nikakve Hrvate iz Zemuna, a i kako bi moga kad je on državljanin Srbije, a Zemun nije u Srbiji, nego u našoj NDH", poručio je Marko Voji.

Petak 11. 7. 2025. Slovenska policija jutros je javila da je na području Teznog zabilježen neobičan incident. Naime, dvojica pastira koja su slučajno prolazila pored rovova u kojem leže ostaci najboljih hrvatskih sinova, koje je krvolok Tito ubio na pravdi boga, začula su neobičnu buku. Kada su se primaknuli, čuli su da netko pjeva i vidjeli da nešto kopa. To im se učinilo čudno, pa su pozvali policiju koja je na stratištu zatekla zajapurenog građanina Hrvatske I. P. (50) koji je pjevao hrvatsku narodnu pjesmu "Evo zore, evo dana" i kopao nekakvu rupu. Kada su ga upitali što radi, on im je odgovorio da ga ga je Plenki poslao da pronađe sve nevino pobijene ustaše i da ih prenese u NDH. Policajci su ga upitali za dozvolu, a kada im je odgovorio da on ispravlja povijesne nepravde, skupili su ga u maricu i odveli na psihijatriju dok se sve ne raščisti.