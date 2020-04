Seizmološka služba objavila video: Ovo su potresi koji su pogodili Zagreb od kobnog jutra

Seizmološka služba objavila je video na svojem YouTube kanalu na kojem se vide svi potresi koji su zatresli zagrebačko područje od 22. ožujka.

Tada je u 6 sati i 24 minute Zagreb pogodio potres jačine 5,5 stupnjeva po Richteru koji je uzrokovao veliku štetu i jednu žrtvu.

- U jutarnjim satima 22. ožujka 2020. u 6 sati i 24 minute Zagreb i šire zagrebačko područje pogodio je snažan potres magnitude M=5.5, nakon kojeg su uslijedili brojni naknadni potresi. Na poveznici možete vidjeti filmić koji prikazuje epicentre potresa magnitude veće od 0.6 koji su se dogodili u razdoblju od 22. ožujka do 14. travnja 2020. godine. Kružići su proporcionalni magnitudi potresa. (Vrijeme na filmu je prikazano u UTC vremenu ( (eng. Coordinated Universal Time), koje je do ljetnog računanja vremena 29.ožujka jedan sat, a nakon toga dva sata manje nego u Hrvatskoj). Do sada je nakon 22.ožujka 2020. zabilježeno oko 145 potresa koje su osjetili građani (magnitude iznad 1.3), dok su seizmografi zabilježili još oko 850 potresa magnituda manjih od 1.3 - stoji u opisu videa.