Seizmolog Kuk objasnio zašto je potres u BiH napravio manje štete od petrinjskog: 'Odgovor je u tlu'

Bosnu i Hercegovinu u petak u 23.07 sati pogodio je snažan potres magnitude od 6,1 po Richteru u kojem je jedna osoba izgubila život. Seizmolog Krešimir Kuk objasnio je za N1 kako je ipak bio manje razoran od petrinjskog.

– Po snazi i količini oslobođene energije, oni su vrlo slični, iako je ovaj potres bio nešto slabiji. On je oslobodio oko 1.4 puta manje energije od onog petrinjskog – objasnio je te dodao kako je ovaj potres izazvao i manje štete, a razlog je lokalno tlo.

– Trenutno je seizmička aktivnost sjeverno i sjeverozapadno od Dubrovnika, a u ovih posljednjih nekoliko dana na užem dubrovačkom području nije bilo potresa, samo jedan ili dva manjih magnituda – dodao je.

Kazao je i kako je od petka zabilježeno gotovo 100 potresa magnitude iznad 2 po Richteru i puno onih slabijih.

– Možemo reći da je u protekla 24 sata bilo nešto mirnije nego u prethodnim danima. Imamo nekoliko epicentara potresa koji su se spuštali od Metkovića pa sve do Mljeta i podmorja – kazao je.

– Sad primjećujemo slabiju seizmičku aktivnost na našim južnim krajevima. Nakon jučerašnjeg potresa rano ujutro, koji je bio najjači potres naknadne serije – imao je imao magnitudu 5 i osjetio se jako na širem području – možemo reći da aktivnost nije bila vrlo izražena – dodao je Kuk.

Nije moguće predvidjeti potrese, pojašnjava Kuk, već je jedino moguće što prije nakon potresa plasirati informaciju da se potres dogodio.

– Ono što smo ovih dana primijetili jest ta Googleova aplikacija koja radi na principu masovnih informacija koje se vrlo brzo šire današnjom tehnologijom. To nije pravi sustav za rano upozoravanje od potresa, on se temelji na pravim instrumentima koji sa sigurnošću mogu detektirati potrese i onda dalje obavijestiti područja gdje će se taj potres osjetiti – objasnio je seizmolog.

Potres u BiH korisnicima sustava Android otkrio je i jednu značajku – upozorenje na potrese koje nekoliko sekundi prije udara upozorava korisnika na opasnost.

– Ovo je eksperimentalna faza nečega što se temelji na masovnom odazivu mobitela kojih je puno i vrlo brzo prenose informaciju. Mobitel, ako može reagirati i detektirati trešnju, ne može odrediti je li ona od potresa, ali ako je na nekom području jači potres, onda će, dakako, veliki broj mobitela reagirati na tu trešnju. Onda tu informaciju današnje mreže mogu vrlo brzo prenijeti – objasnio je Kuk o čemu je riječ.

– To je ono što je sad bilo primijećeno, da nekoliko sekundi pa i desetak sekundi prije nailaska seizmičkih valova informacije mobitela komunikacijskim mrežama putuju mnogo brže od valova potresa i to je objašnjenje zašto se to moglo dobiti nekoliko sekundi prije nailaska valova potresa odnosno trešnje – dodao je.

