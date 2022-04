Objava EMSC-a nakon potresa u BiH postala hit: 'Trese hebo mater svoju'

Novi potres jakosti 4,8 stupnjeva pogodio je u nedjelju u 6,27 sati BiH. Prema EMSC-u epicentar je bio 14 kilometara istočno od Stoca u u istočnoj Hercegovini na dubini od 10 kilometara. Potres je izazvao novu uznemirenost kod ljudi, a brojni građani širom BiH objavili su svoja svjedočanstva na EMSC-u. Komentari su stizali i iz Hrvatske, posebno Dalmacije gdje su građani osjetili podrhtavanje.

No, među brojnim svjedočanstvima EMSC je prilikom objave na svom Twitteru prenio i poruku osobe iz Bosne i Hercegovine, koja se proširila društvenim mrežama i postala hit.

- Svjedoci govore: 'Trese hebo mater svoju, mani nas se više... još nam je ovo trebalo. Jesi i ti osjetio potres? Podijeli svoje iskustvo s drugima - objavio je EMSC.

