Seizmolog Fiket nakon novog jakog potresa u BiH: Bit će još podrhtavanja, građani se moraju priviknuti

Novi jaki potres od 4,8 stupnjeva po Richteru pogodio je u nedjelju u 6,27 sati BiH. Prema EMSC-u epicentar je bio 14 kilometara istočno od Stoca u u istočnoj Hercegovini na dubini od 10 kilometara. Osjetio se i u Hrvatskoj.

Ovo je jedan u nizu potresa u BiH nakon onog većeg u petak navečer koji je bio magnitude 6,1 prema Richteru. Epicentar je bio u Hercegovini 15 kilometara od Stoca, a potres se osjetio i diljem Dalmacije: Sinju, Splitu, Dubrovniku, Zadru, ali i u Karlovcu, Zagrebu, Rijeci i Puli, kao i u susjednim zemljama - Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Srbiji, Italiji i Sloveniji.

Video: Pogledajte snimku iz Mostara nakon potresa koji se dogodio u BiH magnitude 6.1 prema Richteru

- Mi smo takve potrese očekivali i bit će još podrhtavanja. Tako da, nažalost, evo, građani se moraju priviknuti da će se to sad događati neko vrijeme - rekao je seizmolog Tomislav Fiket za HTV.

- Zasad se situacija odvija u skladu s onim što smo i očekivali - dodao je. Rekao je i da su moguća i još jača podrhtavanja tla.

Fiket je građanima preporučio da izbjegnu paniku, da nastoje da iznad glave nemaju predmete koji im mogu pasti na glavu - da skinu teže predmete s vrhova police i ormara, te da učvrste ormare.

- U trenutku dok potres trese ne treba istrčavati van jer veća je opasnost da će vam pasti crijep ili nešto na glavu nego da će vam se srušiti kuća - zaključio je.

U potresu koji se dogodio u petak navečer u BiH poginula je djevojka nakon što je na obiteljsku kuću u naselju Kukavac pala veća stijena.

Seizmolog Fiket situaciju oko potresa komentirao je i jučer za Večernji list.

– Od petka navečer bilo je više od 40 osjetnih potresa, a bit će ih zapravo i puno više kada se napravi kompletna analiza koja će pokazati i one najslabije. Uglavnom, toga ima zaista puno – kazao nam je seizmolog Tomislav Fiket nastavljajući kako je u ovom trenutku teško procjenjivati koliko bi dugo moglo trajati uznemiravajuće podrhtavanje tla u Bosni i Hercegovini.

Na istu temu za Večernji list govorio je i seizmolog Krešimir Kuk upozorivši da je područje koje je pogodio potres sada seizmički aktivno pa se ne može isključiti ni mogućnost naknadnih jačih potresa. – Ipak, puno je manja vjerojatnost da bi se dogodio jači potres od onog u petak navečer, no ne možemo biti precizniji jer potrese ne možemo predviđati. Trenutačno je aktivnost učestalija, što je normalno nakon potresa ovakvih jačih magnituda. Kako će se odvijati daljnji tijek situacije, to ćemo morati pratiti. Još je prerano govoriti – kazao je Krešimir Kuk dodavši da na području istočne Hercegovine potresi mogu dosezati magnitude do 6,5 stupnjeva po Richteru.